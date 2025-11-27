Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsclash in wedding party over kachauri grooms father in law and sister in law assaulted in Muzaffarpur Bihar
शादी भोज में कचौड़ी के लिए बवाल, दूल्हे के ससुर और साली के साथ मारपीट; मामला थाने तक पहुंचा

शादी भोज में कचौड़ी के लिए बवाल, दूल्हे के ससुर और साली के साथ मारपीट; मामला थाने तक पहुंचा

संक्षेप:

कचौड़ी बनने में दस मिनट विलंब होने पर आगंतुकों को चावल खाने के लिए आग्रह किया, इससे वे आक्रोशित हो गए। कुर्सी-टेबल तोड़ने लगे। मना करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

Thu, 27 Nov 2025 10:35 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, पारू, हिसं
share Share
Follow Us on

बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी में मारपीट का एक अजीबोगरी मामला सामने आया है। जिले के देवरिया थाना के बंगरा गांव में शादी के भोज में कचौड़ी नहीं मिलने पर दबंगों ने वधू पक्ष की पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों ने कई कुर्सियां तोड़ दीं। इस क्रम में दूल्हे के ससुर और साली की पिटाई कर दी गयी। मामले में पीड़ित अनिल महतो ने थाना में शिकायत की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनिल महतो ने पुलिस को बताया कि 22 को भतीजी की शादी थी। आसपास के लोगों को भोज का न्योता दिया था। कचौड़ी बनने में दस मिनट विलंब होने पर आगंतुकों को चावल खाने के लिए आग्रह किया, इससे वे आक्रोशित हो गए। कुर्सी-टेबल तोड़ने लगे। मना करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

ये भी पढ़ें:छुड़छुड़ी ने भीड़ को उकसा करवाई दो शूटरों की हत्या, अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ा

उक्त दबंगों ने अपने घर के आगे से बारात जाने से रोक दिया। इसके बाद किशनौटा टोला होकर बारात को लाया गया। अनिल ने बताया कि 23 को दबंगों ने मेरी बेटी के साथ मारपीट की। गले से हनुमानी छीन ली। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि घटना के बाद भी उनका परिवार डरा हुआ है क्योंकि वे धमकी दे रहे हैं।

दूसरे पक्ष के लोगों ने भी थाने में शिकायत की है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था।आपस में हुई कहासुनी पर राजनीतिक साजिश के तहत उन लोगों को बदनाम किया जा रहा है। शादी में सबने मिलकर सहयोग किया था। अनिल महतो ने गलत इल्जाम लगाया है। उनके लोगों द्वारा मारपीट की गयी। इस मामले में देवरिया थानेदार मनोज साह ने बताया कि दोनों ओर से शिकायत मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील पुलिस की ओर से की गई। इलाके के जन प्रतिनिधि और स्थानीय लोग मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं ताकि गांव का सौहार्द का माहौल बना रहे।

ये भी पढ़ें:बुलडॉग ने 4 साल की बच्ची के सिर से बाल सहित चमड़ी नोंच ली, मौत के बाद केस दर्ज
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News Crime News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।