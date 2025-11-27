शादी भोज में कचौड़ी के लिए बवाल, दूल्हे के ससुर और साली के साथ मारपीट; मामला थाने तक पहुंचा

संक्षेप: कचौड़ी बनने में दस मिनट विलंब होने पर आगंतुकों को चावल खाने के लिए आग्रह किया, इससे वे आक्रोशित हो गए। कुर्सी-टेबल तोड़ने लगे। मना करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

बिहार के मुजफ्फरपुर में शादी में मारपीट का एक अजीबोगरी मामला सामने आया है। जिले के देवरिया थाना के बंगरा गांव में शादी के भोज में कचौड़ी नहीं मिलने पर दबंगों ने वधू पक्ष की पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों ने कई कुर्सियां तोड़ दीं। इस क्रम में दूल्हे के ससुर और साली की पिटाई कर दी गयी। मामले में पीड़ित अनिल महतो ने थाना में शिकायत की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनिल महतो ने पुलिस को बताया कि 22 को भतीजी की शादी थी। आसपास के लोगों को भोज का न्योता दिया था। कचौड़ी बनने में दस मिनट विलंब होने पर आगंतुकों को चावल खाने के लिए आग्रह किया, इससे वे आक्रोशित हो गए। कुर्सी-टेबल तोड़ने लगे। मना करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।

उक्त दबंगों ने अपने घर के आगे से बारात जाने से रोक दिया। इसके बाद किशनौटा टोला होकर बारात को लाया गया। अनिल ने बताया कि 23 को दबंगों ने मेरी बेटी के साथ मारपीट की। गले से हनुमानी छीन ली। पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि घटना के बाद भी उनका परिवार डरा हुआ है क्योंकि वे धमकी दे रहे हैं।