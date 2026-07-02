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महिला के पूर्व और वर्तमान पति में भिड़ंत, बच्चे के लिए बिहार के इस कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महिला का पति से तलाक हो चुका है लेकिन, बच्चे की कस्टडी के लिए सुनवाई हो रही है। कोर्ट में तारीख पर जुटे पूर्व पति और वर्तमान पति के बीच भिड़ंत हो गई।

महिला के पूर्व और वर्तमान पति में भिड़ंत, बच्चे के लिए बिहार के इस कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा

बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक महिला के पूर्व पति और वर्तमान पति आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट होने लगी।। कचहरी परिसर में मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और दोनों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस कर्मी जब पहुंचे तो दोनों अलग हो गए और मौके से खिसक गए। दोनों के बीच एक बच्चे के लिए विवाद हुआ।

महिला के पूर्व पति ने अपने बच्चे को पाने के लिए कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई को लेकर तारीख थी। पूर्व पति का आरोप था कि वर्तमान पति ने उसकी पत्नी को प्रेमजाल में फंसाकर उससे तलाक दिलवाया गया। इसी बात को लेकर कचहरी परिसर में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बताया गया कि बहस के दौरान महिला का वर्तमान पति भी मौके पर पहुंच गया। दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप होने लगे और देखते ही देखते दोनों एक-दूसरे से भिड़ गए। कचहरी परिसर में मौजूद लोगों के सामने दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई।

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बच्चे को लेकर फसाद

पूर्व पति का कहना है कि उसके परिवार इस व्यक्ति ने तोड़कर रख दिया। पत्नी को प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथ ले गया। लेकिन, बच्चे पर उसका हक बनता है। उसने पत्नी पर भी कई आरोप लगाया। कहा कि बच्चा उसका है जिसे वह अपने साथ रखना चाहता है। पत्नी अपने साथ यह बच्चा रखना चाहती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बच्चे के साथ सही व्यवहार नहीं करता है। बच्चे की सुरक्षा के लिए वह उसे अपने पास रखना चाहता है। उधर तलाकशुरा पत्नी भी बच्चे के अपने पाले में लेना चाहती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है जिसमें महिला का वर्तमान पति कूद गया।

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कचहरी परिसर में बाइक चोर पकड़ा गया, भीड़ ने धुना

बुधवार को मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर में बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार, एसडीएम पूर्वी कार्यालय कैंपस में खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर एक युवक उसे लेकर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान बाइक मालिक पहुंच गया। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और युवक को पकड़ धुनाई शुरू कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाने पुलिस आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। पकड़े गए युवक की पहचान कुढ़नी थाना क्षेत्र निवासी रंजन कुमार के रूप में हुई है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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