शव जलाने को लेकर श्मशान घाट में बवाल; आपस में दो पक्ष भिड़े, फिर ऐसे सुलझा मामला

पश्चिमी चंपारण के चनपटिया थाना के महनाकुली बढ़ईटोला में श्मशान घाट पर शव जलाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना सोमवार के सुबह की है। एक पक्ष के लोग श्मशान घाट पर शव जलाने पहुंचे तो दूसरे पक्षों के लोगों ने शव जलाने से रोक दिया। जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी होते-होते विवाद बढ़ गया। पहले पक्ष के लोग शव जलाने पर उतारू हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के लोग यहां शव नहीं जलाने देने को लेकर अड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। सूचना पर चनपटिया के प्रभारी थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ एसआई शशिकांत दुबे, वीरेन्द्र कुमार, रंजीत सिंह, डायल 112 की टीम भी था।

पुलिस ने मौजूद लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं सुना। थोड़ी देर बाद चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से आपसी सौहार्द बनाए रखने का अपील किया। स्थिति की भयावहता को देखते हुए सदर एसडीपीओ विवेक दीप एवं अंचलाधिकारी कमलकांत सिंह ने घटनास्थल पर पहुंच स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को समझा-बुझाकर कर शांत करा दिया। तब जाकर करीब दो घंटे बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव जलाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

कुछ देर बाद सदर एसडीएम विकास कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। बताया जाता है कि नुनियाटोला के बाड़ू महतो की पत्नी कलावती देवी (80) की रविवार की रात मौत हो गई। सोमवार की सुबह परिजनों ने गांव के लोगों के साथ शव लेकर बढ़ईटोला स्थित श्मशान घाट में जलाने पहुंचे। तभी स्थानीय कुछ लोगों ने विरोध करते हुए वहां शव को जलाने से रोक दिया।

उनका कहना था कि श्मशान घाट के आसपास उन लोगों का घर है। शव जलाने पर इसका धुआं उनके घरों तक पहुंच जाता है, जिससे उन लोगों को कई तरह की परेशानी होती है। इस कारण यहां शव नहीं जलाया जाएगा। जबकि पहले पक्ष के लोगों का कहना था कि वर्षों से इस जगह पर शव जलाया जाता रहा है। जबकि सरकार की ओर से श्मशान घाट की बाउंड्री भी कर दिया गया है।