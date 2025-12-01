राजद-कांग्रेस में खटपट तेज? राजेश राम बोले- गठबंधन सिर्फ चुनावी, मृत्युंजय तिवारी ने टाइट कर दिया

संक्षेप: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन सांगठनिक नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी है। इससे पहले राजद अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कांग्रेस के जनाधार पर सवाल उठाया था।

चुनाव के बाद बिहार महागठबंधन में दरार की आहट तेज हो गई है। दो दिनों में अलायंस के दो प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के बड़े बयान सामने आए हैं। शनिवार को राजद के मंगनी लाल मंडल ने बिहार में कांग्रेस के जनाधार पर सवाल उठा दिया तो सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी है। कांग्रेस अब अपने तरीके से संगठन को विस्तार देकर मजबूत करेगी। राजेश राम के बयान पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अगर आत्महत्या करना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है।

सोमवार को पटना में कांग्रेस नेताओं की सदाकत आश्रम में चुनावी परिणामों की समीक्षा और जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेने के लिए बैठक आयोजित की गयी। आलाकमान के निर्देश पर मीटिंग बुलाई गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया कर्मियों से बात में बड़ा बयान दे दिया। राजेश राम ने महागठबंधन के भविष्य के सवाल पर कहा कि हमारा गठबंधन चुनावी है। इसका कोई सांगठनिक पहलु नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने और विस्तार देने के लिए काम कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने भी अध्यक्ष के स्टैंड का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद की स्थिति पर दोनों दलों के बीच कोई बात नहीं हुई है। यह भी कहा कि सदन में विपक्ष(महागठबंधन) सरकार के साथ कैसे डील करेगी इस पर कोई बात या विचार संयुक्त रूप से कोई बात नहीं हुई है।

इधर राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में राजद का जनाधार है जिसका लाभ कांग्रेस को भी मिलता है। जो भी वोट या सीट मिले हैं वे राजद के हैं। वे (कांग्रेस) अगर आत्महत्या करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है।