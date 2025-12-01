Hindustan Hindi News
राजद-कांग्रेस में खटपट तेज? राजेश राम बोले- गठबंधन सिर्फ चुनावी, मृत्युंजय तिवारी ने टाइट कर दिया

संक्षेप:

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन सांगठनिक नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी है। इससे पहले राजद अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कांग्रेस के जनाधार पर सवाल उठाया था।

Mon, 1 Dec 2025 02:18 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
चुनाव के बाद बिहार महागठबंधन में दरार की आहट तेज हो गई है। दो दिनों में अलायंस के दो प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के बड़े बयान सामने आए हैं। शनिवार को राजद के मंगनी लाल मंडल ने बिहार में कांग्रेस के जनाधार पर सवाल उठा दिया तो सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हमारा गठबंधन सांगठनिक नहीं बल्कि सिर्फ चुनावी है। कांग्रेस अब अपने तरीके से संगठन को विस्तार देकर मजबूत करेगी। राजेश राम के बयान पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अगर आत्महत्या करना चाहता है तो कोई क्या कर सकता है।

सोमवार को पटना में कांग्रेस नेताओं की सदाकत आश्रम में चुनावी परिणामों की समीक्षा और जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेने के लिए बैठक आयोजित की गयी। आलाकमान के निर्देश पर मीटिंग बुलाई गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया कर्मियों से बात में बड़ा बयान दे दिया। राजेश राम ने महागठबंधन के भविष्य के सवाल पर कहा कि हमारा गठबंधन चुनावी है। इसका कोई सांगठनिक पहलु नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने और विस्तार देने के लिए काम कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने भी अध्यक्ष के स्टैंड का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद की स्थिति पर दोनों दलों के बीच कोई बात नहीं हुई है। यह भी कहा कि सदन में विपक्ष(महागठबंधन) सरकार के साथ कैसे डील करेगी इस पर कोई बात या विचार संयुक्त रूप से कोई बात नहीं हुई है।

इधर राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में राजद का जनाधार है जिसका लाभ कांग्रेस को भी मिलता है। जो भी वोट या सीट मिले हैं वे राजद के हैं। वे (कांग्रेस) अगर आत्महत्या करना चाहते हैं तो कौन रोक सकता है।

इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी कांग्रेस को औकात दिखाई थी। कहा कि अपनी क्षमता कि विश्लेषण कर लिया है। अगर अकेले चाहते हैं तो किसने रोका है।

टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
