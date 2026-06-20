राजद समर्थन ना दे तो कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल, झारखंड RS चुनाव पर विपक्ष में महाभारत

झारखंड राज्यसभा चुनाव पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सहयोगी दल पर दगाबाजी का आरोप लगाया है को राजद प्रवक्ता ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। कहा कि हम समर्थन नहीं दें तो खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा।

RJD Vs Congress: झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) के बीच भयंकर विवाद हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सहयोगी दल पर दगाबाजी का आरोप लगाया है को राजद प्रवक्ता ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। कहा कि हम समर्थन नहीं दें तो खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने पराजित कर दिया। इससे बिहार में भी राजनीति सुलग गई है।

शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने अपने गठबंधन सहयोगी राजद पर साहित्यिक अंदाज में नाम लिए बगैर प्रहार किया। कहा कि हमारे रहबर ने हमारे साथ राहजनी कर दी। इससे पहले झारखंड कांग्रेस प्रभारी और झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने राजद पर उनके उम्मीदवार के साथ चुनाव में धोखा करने का आरोप लगाया था। असीतनाथ तिवारी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने उनके साथ धोखाधड़ी का काम किया। असीत नाथ तिवारी ने तंज कसा कि पता नहीं किसी केस मुकदमे से डर जाते हैं या कोई और बात है कि दोस्ती हमसे करते हैं और निभाते हैं उनके साथ।

असीतनाथ तिवारी के बयान पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी उखड़ गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात दिखा दी। कहा कि अपने विधायक संभलते नहीं हैं और साथी दल पर अंगुलि उठाते हैं। असीतनाथ तिवारी को छोटा नेता करार दिया और कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए गलत बयानी करते हैं। बिहार में उनकी राजनीति राजद के सहारे पर चलती है। अगर आरजेडी का समर्थन नहीं मिले तो खाता खुलना मुश्किल होगा। इंडिया गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई और लोकतंत्र, सविधान बचाने के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे बड़े कद के नेताओं ने बनाया है। ये लोग कुछ बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। उनका कोई जमीनी धरातल नहीं है।