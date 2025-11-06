Hindustan Hindi News
Claims of voter blockade in Danapur are baseless Election Commission says voters faced no problems
दानापुर में वोटरों को रोकने का दावा बेदम; चुनाव आयोग ने बताया मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं

दानापुर में वोटरों को रोकने का दावा बेदम; चुनाव आयोग ने बताया मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं

संक्षेप: दानापुर में मतदाताओं को रोकने के दावे को चुनाव आयोग ने नकार दिया है। बताया गया था कि वोटरों की नाव को बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। जिसमें पर आयोग ने कहा कि नौका परिचालन जारी है। और वोटरों को कोई दिक्कत नहीं है।

Thu, 6 Nov 2025 03:18 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने उस दावे को खारिज किया है। जिसमें बताया जा रहा है कि दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। वोटर्स का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है। इस शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही गई थी। ये ट्विट राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती ने किया था। जिसका आयोग ने जवाब दिया है।

चुनाव आयोग के मुताबिक नासरीगंज घाट पर नौका परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया है। किसी भी प्रकार से मतदाताओं को रोका नहीं जा रहा है। मतदाता आवागमन कर रहे हैं। सहज तथा सुगम ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ज़िलाधिकारी, पटना और उनके निर्देशानुसार अन्य वरीय पदाधिकारी लगातार क्षेत्र निरीक्षण कर रहे हैं तथा मतदान प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं। किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं है।

आपको बता दें पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं दानापुर सीट की बात करें तो मुकाबाल एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव और महागठबंधन के राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के बीच है। रीतलाल के लिए लालू यादव ने दानापुर में रोड शो किया था। और वोट मांगे थे। रंगदारी मामले में रीतलाल भागलपुर की जेल में बंद है।

