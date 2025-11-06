दानापुर में वोटरों को रोकने का दावा बेदम; चुनाव आयोग ने बताया मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं

संक्षेप: दानापुर में मतदाताओं को रोकने के दावे को चुनाव आयोग ने नकार दिया है। बताया गया था कि वोटरों की नाव को बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। जिसमें पर आयोग ने कहा कि नौका परिचालन जारी है। और वोटरों को कोई दिक्कत नहीं है।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने उस दावे को खारिज किया है। जिसमें बताया जा रहा है कि दानापुर में नसीरगंज घाट पर मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। वोटर्स का आरोप है कि पुलिस नाव को बूथ पर नहीं जाने दे रही है। इस शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही गई थी। ये ट्विट राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती ने किया था। जिसका आयोग ने जवाब दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चुनाव आयोग के मुताबिक नासरीगंज घाट पर नौका परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया है। किसी भी प्रकार से मतदाताओं को रोका नहीं जा रहा है। मतदाता आवागमन कर रहे हैं। सहज तथा सुगम ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ज़िलाधिकारी, पटना और उनके निर्देशानुसार अन्य वरीय पदाधिकारी लगातार क्षेत्र निरीक्षण कर रहे हैं तथा मतदान प्रक्रिया का जायजा ले रहे हैं। किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं है।