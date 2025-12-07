गुमशुदा की सूचना और नौकरों का सत्यापन, सिटीजन सर्विस पोर्टल पर क्या-क्या सुविधाएं: जानें
बिहार में आम लोगों की सुविधा के लिए सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के अस्तित्व में आ जाने के बाद अब लोग घर बैठे-बैठे पुलिस सेवा का लाभ ले सकते हैं। राज्य के नागरिकों को वाहन चोरी से लेकर किसी भी गुम संपत्ति या गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी देने के लिए अब थाने का चक्कर नहीं लगाना होगा। नागरिकों को इस पोर्टल के जरिए किराएदार से लेकर घरेलू नौकर व चालक आदि का ऑनलाइन सत्यापन कराने, नि:शुल्क एफआईआर की कॉपी लेने, गुप्त सूचना देने आदि की भी सुविधा मिलेगी।
जुलूस की अनुमति लेने की भी सुविधा
पोर्टल पर गुम या चोरी हुई संपत्ति की सूचना तथा गुमशुदा या अपह्नत व्यक्ति की सूचना देने को लेकर अलग-अलग ऑइकॉन बनाये गए हैं। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से घरेलू नौकर, चालक, किराएदार का सत्यापन भी ऑनलाइन कराया जा सकेगा। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए पोर्टल से पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म का प्रिंट लेकर उसमें सभी विवरण भरते हुए स्कैन कर आवेदन की कॉपी अपलोड करनी होगी। इस पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिक का रजिस्ट्रेशन कराने और जुलूस की ऑनलाइन अनुमति लेने की भी सुविधा दी गयी है।
पोर्टल पर यूं दर्ज करें शिकायत
बिहार पुलिस के मुताबिक नागरिक पोर्टल से ऑनलाइन ई-शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। यह शिकायत खुद ब खुद सीधे संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, एसपी या थानाध्यक्ष को हस्तांतरित हो जायेगी। इसके लिए पोर्टल पर ई-शिकायत आईकॉन बनाया गया है। सभी विवरण भरने और सबमिट करने के बाद रेफरेंस नंबर मिलेगा। पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को एफआईआर की कॉपी नि:शुल्क डाउनलोड करने की सुविधा दी गयी है। पंजीयन के लिए उपयोगकर्ता को अपना नाम, रिश्तेदार का नाम व उससे संबंध, ई-मेल व मोबाइल नंबर डालना होगा। पासवर्ड सेट कर ओटीपी डालते हुए लॉग इन रजिस्टर्ड हो जायेगा।