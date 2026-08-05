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गंगा में गंदगी बहाने वाले शहरों पर लगेगा जुर्माना, बिहार सरकार पर एनजीटी सख्त; बक्सर से मुंगेर तक नाले खुले

पीटीआई नई दिल्ली
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बिहार में गंगा नदी को दूषित करने के मामले पर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनीटी ने निर्देश दिया है कि जिन शहरों से गंगा नदी में धड़ल्ले से कचरा और गंदगी बहाई जा रही है, उनसे जुर्माना वसूला जाए।  

Ganga river pollution ngt bihar
बिहार में गंगा नदी में प्रदूषण पर सख्त हुआ एनजीटी (फाइल फोटो)

बिहार में गंगा नदी में गंदगी बहाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रवैया अपनाया है। एनजीटी ने राज्य के उन शहरों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है, जहां बड़े पैमाने पर गंदगी और बिना साफ किया हुआ नाले नालियों का पानी धड़ल्ले से गंगा में बहाया जा रहा है। इस संबंध में एनजीटी ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) को निर्देस जारी किए हैं। बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग ने एनजीटी को बताया कि बक्सर से मुंगेर तक नाले खुले हुए हैं। इनके जरिए रोजाना बड़ी मात्रा में दूषित पानी गंगा में जा रहा है।

एनजीटी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद यह निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया कि बिहार में गंगा नदी का पानी नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट अफरोज अहमद की बेंच ने 3 अगस्त को जारी आदेश में कहा कि ट्रि्ब्यूनल बिहार के 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी और बागमती सहित अन्य नदियों में प्रदूषण के स्तर की जांच कर रहा है।

43 में से 15 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही अभी चालू?

बेंच ने कहा कि जिस रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने संज्ञान लिया, उसमें बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग के एक हलफनामे का हवाला भी दिया गया था। उसमें बताया गया कि बिहार से होकर बहने वाली सभी प्रमुख नदियों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। बिहार में वर्तमान में 43 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इनमें से 15 चालू स्थिति में हैं, 5 ट्रायल मोड में हैं, जबकि 9 प्लांट का काम चल रहा है। बाकी 4 ट्रीटमेंट प्लान के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और 10 का डीपीआर बनाया जा रहा है।

एनजीटी ने बिहार सरकार से इन सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और निर्माण की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी भी मांगी है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि इन प्लांट से निकलने वाला पानी तय मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए।

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बक्सर से पटना और मुंगेर तक नालों से बहाया जा रहा दूषित पानी

बेंच ने कहा कि हलफनामे के अनुसार बक्सर से मुंगेर तक खुले नालों से रोजाना लाखों लीटर दूषित पानी गंगा में बहाया जा रहा है। बक्सर में सात नालों से 50 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन), आरा में 5 नालों से 47 एमएलडी, पटना में 15 ऐसे नालों से लगभग 349 एमएलडी पानी गंगा में बहाया जा रहा है। इसी तरह बेगूसराय के बरौनी में दो नालों से 23 एमएलडी और मुंगेर के जमालपुर में भी 25 एमएलडी पानी बहाया जा रहा है। बक्सर के डुमरांव में 3 और लखीसराय के बड़हिया में भी ऐसे 6 खुले नाले मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक सीवेज नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है।

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एनजीटी ने बिहार सरकार से मांगी जानकारी

एनजीटी का कहना है कि जिन नालों को सीवेज नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है, उनसे बड़ी मात्रा में दूषित पानी नदी में बहाया जा रहा है। इनमें से कई बरसाती नाले हो सकते हैं, जिन्हें स्थायी तौर पर सीवेज नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। विभाग को यह बताना होगा कि इन ड्रेनेज में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज बहने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही, सीवेज नेटवर्क पूरा करने की समय-सीमा, इसके लिए जिम्मेदार अथॉरिटी और फंड की उपलब्धता की जानकारी भी देनी होगी।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन खुले नालों से गंगा नदी में बिना ट्रीट किया दूषित पानी बहाया जा रहा है। इसलिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उन शहरी निकायों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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