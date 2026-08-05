गंगा में गंदगी बहाने वाले शहरों पर लगेगा जुर्माना, बिहार सरकार पर एनजीटी सख्त; बक्सर से मुंगेर तक नाले खुले

बिहार में गंगा नदी को दूषित करने के मामले पर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। एनीटी ने निर्देश दिया है कि जिन शहरों से गंगा नदी में धड़ल्ले से कचरा और गंदगी बहाई जा रही है, उनसे जुर्माना वसूला जाए।

बिहार में गंगा नदी में गंदगी बहाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रवैया अपनाया है। एनजीटी ने राज्य के उन शहरों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है, जहां बड़े पैमाने पर गंदगी और बिना साफ किया हुआ नाले नालियों का पानी धड़ल्ले से गंगा में बहाया जा रहा है। इस संबंध में एनजीटी ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) को निर्देस जारी किए हैं। बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग ने एनजीटी को बताया कि बक्सर से मुंगेर तक नाले खुले हुए हैं। इनके जरिए रोजाना बड़ी मात्रा में दूषित पानी गंगा में जा रहा है।

एनजीटी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद यह निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया कि बिहार में गंगा नदी का पानी नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट अफरोज अहमद की बेंच ने 3 अगस्त को जारी आदेश में कहा कि ट्रि्ब्यूनल बिहार के 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी और बागमती सहित अन्य नदियों में प्रदूषण के स्तर की जांच कर रहा है।

43 में से 15 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही अभी चालू? बेंच ने कहा कि जिस रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने संज्ञान लिया, उसमें बिहार सरकार के पर्यावरण विभाग के एक हलफनामे का हवाला भी दिया गया था। उसमें बताया गया कि बिहार से होकर बहने वाली सभी प्रमुख नदियों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। बिहार में वर्तमान में 43 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इनमें से 15 चालू स्थिति में हैं, 5 ट्रायल मोड में हैं, जबकि 9 प्लांट का काम चल रहा है। बाकी 4 ट्रीटमेंट प्लान के टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और 10 का डीपीआर बनाया जा रहा है।

एनजीटी ने बिहार सरकार से इन सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और निर्माण की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी भी मांगी है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि इन प्लांट से निकलने वाला पानी तय मानकों को पूरा कर रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए।

बक्सर से पटना और मुंगेर तक नालों से बहाया जा रहा दूषित पानी बेंच ने कहा कि हलफनामे के अनुसार बक्सर से मुंगेर तक खुले नालों से रोजाना लाखों लीटर दूषित पानी गंगा में बहाया जा रहा है। बक्सर में सात नालों से 50 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन), आरा में 5 नालों से 47 एमएलडी, पटना में 15 ऐसे नालों से लगभग 349 एमएलडी पानी गंगा में बहाया जा रहा है। इसी तरह बेगूसराय के बरौनी में दो नालों से 23 एमएलडी और मुंगेर के जमालपुर में भी 25 एमएलडी पानी बहाया जा रहा है। बक्सर के डुमरांव में 3 और लखीसराय के बड़हिया में भी ऐसे 6 खुले नाले मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक सीवेज नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है।

एनजीटी ने बिहार सरकार से मांगी जानकारी एनजीटी का कहना है कि जिन नालों को सीवेज नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है, उनसे बड़ी मात्रा में दूषित पानी नदी में बहाया जा रहा है। इनमें से कई बरसाती नाले हो सकते हैं, जिन्हें स्थायी तौर पर सीवेज नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। विभाग को यह बताना होगा कि इन ड्रेनेज में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज बहने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही, सीवेज नेटवर्क पूरा करने की समय-सीमा, इसके लिए जिम्मेदार अथॉरिटी और फंड की उपलब्धता की जानकारी भी देनी होगी।