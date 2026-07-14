सीओ ने खुद को घर में किया लॉक, घूसखोरी में गिरफ्तार करने पहुंची निगरानी टीम को देख छिप गए
सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी के सीओ प्रभात कुमार ने निगरानी टीम को देख खुद को घर के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने अपने आवास को चारों तरफ से लॉक कर दिया। इसके बाद, स्थानीय प्रशासन की मदद से घर को खुलवाया गया और घूसखोर सीओ को गिरफ्तार कर लिया गया।
बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी के अंचलाधिकारी (सीओ) प्रभात कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ पिछले साल रिश्वतखोरी का मामला दर्ज हुआ था। इसी केस में कार्रवाई की गई। निगरानी टीम जब सीओ को अरेस्ट करने उनके आवास पहुंची, तो अंचलाधिकारी ने खुद को घर के अंदर बंद कर दिया और उसे चारों तरफ से लॉक कर दिया।
निगरानी टीम ने कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की। प्रभात कुमार पर अतिक्रमण हटवाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। इस संबंध में उनके खिलाफ दिसंबर 2025 में निगरानी थाना में मामला दर्ज किया गया था। पिछले साल 22 दिसंबर को उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम बाजपट्टी पहुंची थी, लेकिन सीओ उस समय किसी कार्य से वह मुख्यालय से बाहर थे। इस कारण वह बच गए थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभात कुमार वर्तमान में बाजपट्टी अंचलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वे मूल रूप से मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र स्थित छोटी दौलतपुर मोहल्ला (बसंती दुर्गा मंदिर के निकट) के रहने वाले हैं। मंगलवार को निगरानी विभाग की टीम बाजपट्टी स्थित सीओ आवास पर पहुंची।
टीम के आते ही सीओ ने पूरे आवास को चारों ओर से बंद कर लिया। इसके बाद निगरानी टीम ने अनुमंडल पदाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया। तब एसडीओ के निर्देश पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में बाजपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर स्थित अंचलाधिकारी आवास पर कार्रवाई कर गेट खोला गया। कोर्ट से निर्गत गिरफ्तारी वारंट का अनुपालन करते हुए प्रभात कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक निगरानी में संपन्न हुई।
बताया गया है कि निगरानी थाना में दर्ज इस मामले में प्रभात कुमार प्राथमिक नामजद आरोपी हैं। उन पर पद का दुरुपयोग करते हुए रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच पहले से चल रही थी और न्यायालय के आदेश के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।
गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने अभियुक्त को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया, जहां से मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी सरकारी कर्मी या पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक एवं सरकारी महकमे में चर्चा का माहौल है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।