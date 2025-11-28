Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsCID raids on locations of Inspector Madhav Thakur surveillance raids from Patna to Begusarai action in DA case
CID इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के ठिकानों पर रेड; पटना से बेगूसराय तक निगरानी के छापे, DA केस में एक्शन

CID इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के ठिकानों पर रेड; पटना से बेगूसराय तक निगरानी के छापे, DA केस में एक्शन

संक्षेप:

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार को सीआईडी इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के ठिकानों पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना से बेगूसराय तक रेड की कार्रवाई हुई।

Fri, 28 Nov 2025 07:19 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार पुलिस मुख्यालय स्थित अपराध अनुसंधान विभाग ( कमजोर वर्ग) में तैनात पुलिस निरीक्षक माधव ठाकुर के ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की। बेगूसराय एवं पटना स्थित आवास पर की गई छापेमारी में 12 बैंक खाते, जमीन के छह दस्तावेज एवं विभिन्न बीमा कंपनियों में निवेश के कागजात मिले। इन्हें जब्त कर लिया गया है। निगरानी ब्यूरो के अनुसार, प्राप्त कागजात का विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही, तलाशी एवं अनुसंधान का कार्य जारी है।

निगरानी ब्यूरो ने बताया कि 2009 बैच के दारोगा रहे और वर्तमान में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात माधव ठाकुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 26 नवंबर 2025 को निगरानी थाने में कांड संख्या - 100/25 दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ 25,22,145 रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। यह उनकी कुल ज्ञात आय से करीब 47 प्रतिशत अधिक है।

वहीं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को सिवान के हसनपुरा अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी गोपालपुर चौक बाजार, हुसैनपुर थाना स्थित मंगल साह के किराये के मकान में चल रहे अवैध कार्यालय से हुई। उसी थाना क्षेत्र के निवासी राजेंद्र कुमार के पुत्र श्रेय राज ने निगरानी कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी थी कि राजस्व कर्मचारी जमीन का परिमार्जन एवं दाखिल-खारिज करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है।

निगरानी ब्यूरो ने शिकायत मिलने के बाद कांड दर्ज कर अनुसंधानकर्ता डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया। गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सिन्हा को आवश्यक पूछताछ के बाद मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।