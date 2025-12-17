Hindustan Hindi News
बिहार के मुजफ्फरपुर में पिता ने 3 बेटियों संग क्यों कर ली आत्महत्या, अब CID खोलेगी राज़

संक्षेप:

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि सीआईडी की टीम को कहा गया है कि वे जांच के दौरान यह भी देखे कि उस इलाके में सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को मिला है या नहीं। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

Dec 17, 2025 08:27 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले मं सकरा थाना अंतर्गत नवलपुर मिश्रौलिया में अमरनाथ राम और तीन बेटियों के आत्महत्या मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने शुरू कर दी है। मंगलवार को डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर सीआईडी की टीम को इस सामूहिक आत्महत्या मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर भेजा गया।

जांच टीम को घटनास्थल और उसके आसपास के सभी तथ्यों के अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम को डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में भेजा गया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि सीआईडी की टीम को कहा गया है कि वे जांच के दौरान यह भी देखे कि उस इलाके में सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवार को मिला है या नहीं। मुजफ्फरपुर जिला पुलिस को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

गुंडा बैंक का खात्मा सरकार की प्राथमिकता में

उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में पुलिस मुख्यालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में गुंडा बैंक को राज्य से खत्म करने की घोषणा की थी। इसके पहले भी वे गुंडा बैंक के संचालन को बंद करने पर जोर दे चुके हैं। नवगठित राज्य सरकार की प्राथमिकता में गुंडा बैंक को बंद किये जाने को रखा गया है।

