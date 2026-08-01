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पूर्णिया में चाऊमीन वाले को गोलियों से भूना, लड़की के किडनैपिंग केस में पड़ोसी से झगड़ा

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णिया
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पूर्णिया जिले के मरंगा में शुक्रवार देर रात एक चाऊमीन विक्रेता की चौक पर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उसे एक के बाद एक पांच गोलियां मारीं। युवक का पड़ोसियों से एक लड़की के किडनैपिंग केस को लेकर झगड़ा चल रहा था। परिजन ने इसी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है।

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पूर्णिया के मरंगा में चाऊमीन बेचने वाले की गोली मारकर हत्या के बाद जांच करती पुलिस

बिहार के पूर्णिया जिले में शुक्रवार देर रात एक चाऊमीन बेचने वाले युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात मरंगा में मरंगा चौक स्थित बाइक शो-रूम के पास शुक्रवार रात करीब 11.45 बजे हुई। मृतक की पहचान मरंगा थाना क्षेत्र के मुर्गी फॉर्म निवासी चंदन कुमार जायसवाल (35) के रूप में हुई है। वह चौक के समीप ठेले पर चाऊमीन की दुकान लगाता था। यही उसके परिवार की आजीविका का साधन था। मृतक के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। परिजन ने पड़ोसियों पर लड़की के किडनैपिंग केस को लेकर चल रही रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

बताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक को पांच गोलियां मारीं। सूचना पर पहुंची मरंगा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दुकानदार को जीएमसीएच पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उसे कसबा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसने दम तोड़ दिया।

एसएसपी भी पहुंचे

पूर्णिया के एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने भी देर रात मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने अपराधियों की पहचान से लेकर गिरफ्तारी तक के लिए एसआईटी का गठन किया। मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम ने फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाला है।

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पड़ोसियों पर हत्या का आरोप, धमकी भी मिली थी

मृतक के परिजन ने पड़ोस में रहने वाले तीन भाइयों पर पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई कुंदन जायसवाल ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसके रिश्तेदार की एक लड़की का अपहरण कर लिया था। जिसमें केस दर्ज किया गया था और अपहरणकर्ता युवक जेल भेजा गया था। आरोपी युवक एवं उसके भाई केस उठाने के लिए चंदन एवं उसके परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे। हाल ही में पड़ोसी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। भाई ने बताया कि चंदन शुक्रवार रात करीब 9 बजे दुकान पर गया था। इसके कुछ घंटे बाद पुलिस ने परिजन को गोली लगने की सूचना दी।

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पुलिस क्या बोली

पूर्णिया सदर 1 के एसडीपीओ अभिनव पराशर ने कहा कि परिजन पुराने विवाद में हत्या की बात बता रहे हैं। अपहरण के एक मामले में चंदन के द्वारा केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें एक युवक जेल गया था। हत्या के मामले में परिजन से आवेदन दिया जा रहा है। पुलिस केस दर्ज कर जांच करेगी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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