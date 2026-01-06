Hindustan Hindi News
गले में चॉकलेट अटकने से थमने लगी सांसें; डेढ़ साल के बच्चे की मौत, परिवार में पसरा मातम

पटना में एक दर्दनाक हादसे में डेढ़ साल के बच्चे की मौत हो गई। जब गले में चॉकलेट अटक गई। जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और अस्पताल ले जाने के दौरान बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

Jan 06, 2026 11:16 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
पटना के खगौल थाना क्षेत्र के नीमतल्ला रोड कुम्हार टोली में मंगलवार की शाम गले में जेली चॉकलेट फंसने से डेढ़ साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के पिता रेलवे में कार्यरत हैं। घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मासूम की मौत की सूचना मिलने पर मोहल्ले में रहने वाले शोकाकुल हैं। चिंटू कुमार पंडित परिवार के साथ नीमतल्ला रोड कुम्हार टोली में रहते हैं। उनका छोटा बेटा मंगलवार की शाम जेली चॉकलेट खा रहा था। इसी दौरान चॉकलेट उसके गले में फंस गई। चॉकलेट फंसते ही बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी।

थोड़ी ही देर में बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिवार में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में घबराए हुए परिजन बच्चे को पटना एम्स ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं, चॉकलेट खाने से बच्चे की मौत की खबर फैलते ही मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। सभी जानने वाले घटना से भौंचक थे।

उधर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दिये बिना ही मासूम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक, जैली चॉकलेट बच्चे की सांस की नली में फंस गई होगी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है।