Hindi NewsBihar NewsChiraiya Assembly Seat Result 2025 BJP lal babu prasad gupta rjd Lakshmi Narayan yadav jan suraaj Sanjay kumar election
Chiraiya Result LIVE: चिरैया में किसकी होगी जीत, BJP-RJD के बीच मुकाबला; मतगणना जारी

संक्षेप: Chiraiya Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की चिरैया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। इस विधानसभा सीट पर भाजपा ने लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है और राजद ने लक्ष्मी नारायण यादव को टिकट थमाया है। 

Fri, 14 Nov 2025 09:45 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Chiraiya Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा सीट पर सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलट पेपर की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती लगातार जारी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने मौजूदा विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता के सामने मुख्य तौर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव की चुनौती है। इस मुकाबले को जनसुराज के संजय कुमार ने त्रिकोणीय बनाया है।

Chiraiya Assembly Seat Result Live 2025:

9.40 AM- Chiraiya Result LIVE: चिरैैया विधानसभा सीट से राजद के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण यादव आगे चल रहे हैं।

8.20 AM- Chiraiya Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लाल बाबू प्रसाद को कुल 62,904 वोट मिले थे। वहीं राजद के अच्छे लाल प्रसाद को 46030 वोट मिले थे। इस चुनाव में लक्ष्मी नारायण प्रसाद ने निर्दलीय किस्मत आजमाई थी और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लक्ष्मी नारायण प्रसाद को कुल 16,395 वोट मिले थे।

आज एक बार फिर इस सीट पर मतगणना का दिन है। मतगणना को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चिरैया विधानसभा सीट पर अक्सर राजद और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होता है। माना जाता है कि यहां यहां यादव, भूमिहार, राजपूत, मुसलमान और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। साल 2015 में भी इस सीट पर बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने ही जीत हासिल की थी। इससे पहले साल 2010 में भाजपा के अवनीश कुमार सिंह ने यहां 'कमल' खिलाया था।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
West Champaran Bihar Elections bihar election result अन्य..
