Chiraiya Result LIVE: चिरैया में किसकी होगी जीत, BJP-RJD के बीच मुकाबला; मतगणना जारी

संक्षेप: Chiraiya Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की चिरैया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। इस विधानसभा सीट पर भाजपा ने लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है और राजद ने लक्ष्मी नारायण यादव को टिकट थमाया है।

Chiraiya Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा सीट पर सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलट पेपर की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती लगातार जारी है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने मौजूदा विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता के सामने मुख्य तौर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव की चुनौती है। इस मुकाबले को जनसुराज के संजय कुमार ने त्रिकोणीय बनाया है।

Chiraiya Assembly Seat Result Live 2025: 9.40 AM- Chiraiya Result LIVE: चिरैैया विधानसभा सीट से राजद के उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण यादव आगे चल रहे हैं।

8.20 AM- Chiraiya Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लाल बाबू प्रसाद को कुल 62,904 वोट मिले थे। वहीं राजद के अच्छे लाल प्रसाद को 46030 वोट मिले थे। इस चुनाव में लक्ष्मी नारायण प्रसाद ने निर्दलीय किस्मत आजमाई थी और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लक्ष्मी नारायण प्रसाद को कुल 16,395 वोट मिले थे।