खरमास बाद यात्रा पर निकलेंगे चिराग, LJPR में बड़े बदलाव होंगे; 15 को दही चूड़ा भोज

संक्षेप: चिराग पासवान ने कहा कि महीने के अंत तक पार्टी की राष्ट्रीय समिति में बदलाव होगा। बिहार में भी सांगठनिक स्तर पर बदलाव होने वाले हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खरमास बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उनकी इस यात्रा का नाम होगा आभार यात्रा जिसमें वे विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पांच सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देंगे। पार्टी स्तर पर इसकी रूपरेखा फाइनल की जा रही है। चिराग पासवान ने पार्टी में बड़े बदलाव की ओर इशारा कियाहै।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पटना में प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महीने के अंत तक पार्टी की राष्ट्रीय समिति में बदलाव होगा। बिहार में भी सांगठनिक स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। अब पार्टी के विधायकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि खरमास के बाद आभार यात्रा पर निकलेंगे। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 15 जनवरी को पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है।

पटना पहुंचे् चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। सीएम आवास एक अणे मार्ग जाकर वे सीएम से मिले और चूड़ा दही भोज में आने के लिए आमंत्रण दिया गया है। साथ ही एनडीए नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। चिराग पासवान की बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें भी शेयर किया।