खरमास बाद यात्रा पर निकलेंगे चिराग, LJPR में बड़े बदलाव होंगे; 15 को दही चूड़ा भोज

चिराग पासवान ने कहा कि महीने के अंत तक पार्टी की राष्ट्रीय समिति में बदलाव होगा। बिहार में भी सांगठनिक स्तर पर बदलाव होने वाले हैं।

Jan 11, 2026 02:27 pm IST Sudhir Kumar
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान खरमास बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उनकी इस यात्रा का नाम होगा आभार यात्रा जिसमें वे विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पांच सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए धन्यवाद देंगे। पार्टी स्तर पर इसकी रूपरेखा फाइनल की जा रही है। चिराग पासवान ने पार्टी में बड़े बदलाव की ओर इशारा कियाहै।

पटना में प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि महीने के अंत तक पार्टी की राष्ट्रीय समिति में बदलाव होगा। बिहार में भी सांगठनिक स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। अब पार्टी के विधायकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि खरमास के बाद आभार यात्रा पर निकलेंगे। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 15 जनवरी को पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है।

पटना पहुंचे् चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। सीएम आवास एक अणे मार्ग जाकर वे सीएम से मिले और चूड़ा दही भोज में आने के लिए आमंत्रण दिया गया है। साथ ही एनडीए नेताओं को भी आमंत्रण दिया गया है। चिराग पासवान की बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें भी शेयर किया।

चिराग पासवान बिहार की राजनीति में काफी इंटेस्ट रखते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ सूबे की राजनीति करते हैं। राजनीति गलियारे में चर्चा है कि वे राज्य का मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा रही। लेकिन वे खुद चुनाव नहीं लड़े। राज्य में चूड़ा दही भोज को सियासी नजर से देखा जाता है। इससे पहले 14 जनवरी को तेज प्रताप यादव भी चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं। तेज प्रताप ने कई एनडीए नेताओं को भी न्योता दिया है।

