Chirag shock to uncle Paras hundreds of workers including RLSP Vaishali district president join LJPR चाचा पारस को चिराग का झटका; रालोजपा के वैशाली जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता LJP-R में शामिल, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag shock to uncle Paras hundreds of workers including RLSP Vaishali district president join LJPR

चाचा पारस को चिराग का झटका; रालोजपा के वैशाली जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता LJP-R में शामिल

चाचा पशुपति पारस को भतीजे चिराग पासवान ने वैशाली में तगड़ा झटका दिया है। रालोजपा के जिलाध्यक्ष समेत 105 कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान की एलजेपी आर ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ में आस्था दिखाते हुए आज ये सभी साथी पार्टी से जुड़े हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:13 PM
share Share
Follow Us on
चाचा पारस को चिराग का झटका; रालोजपा के वैशाली जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता LJP-R में शामिल

पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा को झटका देते हुए वैशाली जिला अध्यक्ष मनोज सिंह सहित 105 कार्यकर्ताओं ने आज लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का दामन थाम लिया। पार्टी कार्यालय में इन्हें सदस्यता दिलाई गई। एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मौके पर लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विज़न ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ में आस्था दिखाते हुए आज ये सभी साथी पार्टी से जुड़े हैं। इनके आने से संगठन को और बल मिलेगा तथा वैशाली जिले में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी।

इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा, मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, विनीत सिंह, रवि रंजन सिंह अनिल पासवान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पशुपति पारस के लिए वैशाली उनके गढ़ की तरह है। जहां पार्टी सबसे अधिक मजबूत है। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी के जिलाध्यक्ष के ही चिराग के साथ जाने पर पारस गुट को बड़ा झटका लगा है।

ये भी पढ़ें:चिराग पासवान को चुनाव से पहले झटका, चाचा पारस की पार्टी में गए LJP-R के कई नेता
ये भी पढ़ें:NDA से निकलने के बाद पहली बार मोदी विरोध में आए पशुपति पारस, गठबंधन पर भी बोला
ये भी पढ़ें:अनुष्का यादव के भाई आकाश पर पशुपति पारस ने लिया ऐक्शन, 6 साल के लिए RLJP से बाहर

एनडीए से अलग होकर पशुपति पारस के महागठबंधन के साथ जाने की चर्चा है। कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान तेजस्वी ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मुद्दे को लेकर पशुपति पारस ने महागठबंधन में आने की इच्छा जताई है। महागठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, हमने उनके सामने इनके प्रस्ताव को रख दिया है। हम लोगों को लगता है कि जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे। महागठबंधन को एनडीए को हराने की चाहत रखने वाले सबका साथ मिले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है।

आपको बता दें इसी साल जनवरी में दही-चूड़ा भोज पर जब राजद चीफ लालू यादव पारस के घर पहुंचे थे। तभी से महागठबंधन में पारस के आने की अटकलें तेज हो गई थी। कई बार रालोजपा चीफ ने भी इशारों-इशारों में बता दिया था, कि वो देर-सबेर महागठबंधन के सहयोगी बनेंगे। फिलहाल वैशाली में चिराग ने उनकी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है।