Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag Paswan was more concerned about BJP than the LJP r in the Bihar election seat sharing process
सीट बंटवारे में LJP से ज्यादा BJP के लिए चिंतित थे पासवान, NDA में कैसे सुलझी खींचतान? चिराग ने खुद बताया

सीट बंटवारे में LJP से ज्यादा BJP के लिए चिंतित थे पासवान, NDA में कैसे सुलझी खींचतान? चिराग ने खुद बताया

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सीटों के बंटवारे के पहले वह इस बात को लेकर पूरी तरह से पक्के थे कि भाजपा 100 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पर लड़े।

Mon, 10 Nov 2025 07:39 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chirag Paswan: बिहार चुनाव का पहले चरण पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ इस बार एनडीए के साथ विधान सभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। गठबंधन की तरफ से उन्हें 29 सीटों पर उम्मीदवारी दी गई है। ऐसे में जब चिराग से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा सीटें दी गई है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने गठबंधन में कुछ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनकी कुछ और उनकी पार्टी की कुछ उम्मीदें भी हैं, उसी हिसाब से सीटें मिली हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएनआई से बात करते हुए चिराग ने सीटों के बंटवारे के दौरान भाजपा की सीटों को लेकर भी अपनी चिंता पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि भारतीय जनता, प्रधामंत्री की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में उन्होंने गठबंधन के सभी साथियों के सामने एक विशेष प्रस्ताव रखा था।

भाजपा के लिए सीटों की चिंता

चिराग ने कहा, "मैंने भाजपा और साथी दलों के सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला रखा था... सबसे पहले तो मैं इस बात पर बिल्कुल साफ था कि भारतीय जनता पार्टी... मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी बिहार में 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं यह खुद ही इस बात पर राजी नहीं था।"

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं उस वक्त यह मानकर चल रहा था कि जेडीयू एक-दो सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अंत में 40 या 41 सीटें बाकी रह जाएंगी। उस वक्त मैंने भाजपा से कहा कि आप लोकसभा सीटों के हिसाब से फॉर्मूला तय कर दीजिए, जिससे मांझी जी, कुशवाहा जी और मेरी पार्टी की सीटें तय हो जाएंगी। फिर आंकड़ा निकल कर 6 का आंकड़ा आया। दोनों लोगों को 6-6 सीटें मिल गई। मेरे खाते में 29 सीटें आईं।"

चिराग ने 29 सीटों को लेकर कहा कि यह संख्या उनके लिए खास भी है, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने 29 सीटों पर ही जीत हासिल की थी।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में भाजपा 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6-6 सीटें, जबकि 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Bihar Chirag Paswan Ncr News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।