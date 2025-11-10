सीट बंटवारे में LJP से ज्यादा BJP के लिए चिंतित थे पासवान, NDA में कैसे सुलझी खींचतान? चिराग ने खुद बताया

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सीटों के बंटवारे के पहले वह इस बात को लेकर पूरी तरह से पक्के थे कि भाजपा 100 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पर लड़े।

Chirag Paswan: बिहार चुनाव का पहले चरण पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ इस बार एनडीए के साथ विधान सभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। गठबंधन की तरफ से उन्हें 29 सीटों पर उम्मीदवारी दी गई है। ऐसे में जब चिराग से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उम्मीद से ज्यादा सीटें दी गई है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने गठबंधन में कुछ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उनकी कुछ और उनकी पार्टी की कुछ उम्मीदें भी हैं, उसी हिसाब से सीटें मिली हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएनआई से बात करते हुए चिराग ने सीटों के बंटवारे के दौरान भाजपा की सीटों को लेकर भी अपनी चिंता पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि भारतीय जनता, प्रधामंत्री की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में उन्होंने गठबंधन के सभी साथियों के सामने एक विशेष प्रस्ताव रखा था।

भाजपा के लिए सीटों की चिंता चिराग ने कहा, "मैंने भाजपा और साथी दलों के सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला रखा था... सबसे पहले तो मैं इस बात पर बिल्कुल साफ था कि भारतीय जनता पार्टी... मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी बिहार में 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं यह खुद ही इस बात पर राजी नहीं था।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं उस वक्त यह मानकर चल रहा था कि जेडीयू एक-दो सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अंत में 40 या 41 सीटें बाकी रह जाएंगी। उस वक्त मैंने भाजपा से कहा कि आप लोकसभा सीटों के हिसाब से फॉर्मूला तय कर दीजिए, जिससे मांझी जी, कुशवाहा जी और मेरी पार्टी की सीटें तय हो जाएंगी। फिर आंकड़ा निकल कर 6 का आंकड़ा आया। दोनों लोगों को 6-6 सीटें मिल गई। मेरे खाते में 29 सीटें आईं।"

चिराग ने 29 सीटों को लेकर कहा कि यह संख्या उनके लिए खास भी है, क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने 29 सीटों पर ही जीत हासिल की थी।