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यूपी चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा सीक्रेट प्लान, सभी 403 सीटों को लेकर सांसद अरुण भारती ने कर दिया सबसे बड़ा दावा

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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UP Election 2027: लोजपा (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है। दलित समाज को संगठित करने के बाद चुनाव के वक्त सीटों की संख्या तय होगी।

यूपी चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा सीक्रेट प्लान, सभी 403 सीटों को लेकर सांसद अरुण भारती ने कर दिया सबसे बड़ा दावा

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कस ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अरुण भारती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया कि पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसी जल्दबाजी में नहीं है और पूरी तरह से सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना और कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारना है, यह सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पार्टी की जमीनी तैयारी बेहद व्यापक है।

दलित समाज को लामबंद और संगठित करने में जुटी पार्टी

सांसद अरुण भारती ने पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, "ये सब भविष्य के सवाल हैं। हमारा प्राथमिक लक्ष्य इस वक्त सीटों की संख्या गिनना नहीं, बल्कि पूरे सूबे में समाज को संगठित करना है।" उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस समय उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में जाकर विशेष रूप से दलित समाज के लोगों को एकजुट और लामबंद करने के मिशन पर काम कर रही है। एक बार जब उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग पूरी तरह संगठित हो जाएंगे, उसके बाद ही चुनाव के ऐन वक्त पर एनडीए सहयोगियों के साथ बैठकर यह तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) वास्तव में कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

चिराग पासवान के नेतृत्व में सभी 403 सीटों पर चल रही है तैयारी

भले ही सीटों के बंटवारे का फैसला भविष्य पर छोड़ दिया गया हो, लेकिन सांसद अरुण भारती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा, "सीटें चाहे जितनी भी मिलें, लेकिन हमारी सांगठनिक तैयारी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चल रही है।" बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और बिहार में उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पार्टी उत्तर प्रदेश के दलित बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा असर डाल सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की लाल टोपी और अन्य क्षेत्रीय दलों के ध्रुवीकरण के बीच चिराग पासवान का यह 'दलित कार्ड' एनडीए को कितनी मजबूती प्रदान करता है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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