यूपी चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा सीक्रेट प्लान, सभी 403 सीटों को लेकर सांसद अरुण भारती ने कर दिया सबसे बड़ा दावा

यूपी चुनाव से पहले चिराग पासवान का बड़ा सीक्रेट प्लान, सभी 403 सीटों को लेकर सांसद अरुण भारती ने कर दिया सबसे बड़ा दावा
UP Election 2027: लोजपा (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उनकी तैयारी चल रही है। दलित समाज को संगठित करने के बाद चुनाव के वक्त सीटों की संख्या तय होगी।
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कस ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अरुण भारती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया कि पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसी जल्दबाजी में नहीं है और पूरी तरह से सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना और कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारना है, यह सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पार्टी की जमीनी तैयारी बेहद व्यापक है।
दलित समाज को लामबंद और संगठित करने में जुटी पार्टी
सांसद अरुण भारती ने पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, "ये सब भविष्य के सवाल हैं। हमारा प्राथमिक लक्ष्य इस वक्त सीटों की संख्या गिनना नहीं, बल्कि पूरे सूबे में समाज को संगठित करना है।" उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस समय उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में जाकर विशेष रूप से दलित समाज के लोगों को एकजुट और लामबंद करने के मिशन पर काम कर रही है। एक बार जब उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग पूरी तरह संगठित हो जाएंगे, उसके बाद ही चुनाव के ऐन वक्त पर एनडीए सहयोगियों के साथ बैठकर यह तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) वास्तव में कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
चिराग पासवान के नेतृत्व में सभी 403 सीटों पर चल रही है तैयारी
भले ही सीटों के बंटवारे का फैसला भविष्य पर छोड़ दिया गया हो, लेकिन सांसद अरुण भारती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाते हुए एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा, "सीटें चाहे जितनी भी मिलें, लेकिन हमारी सांगठनिक तैयारी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चल रही है।" बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और बिहार में उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पार्टी उत्तर प्रदेश के दलित बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा असर डाल सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की लाल टोपी और अन्य क्षेत्रीय दलों के ध्रुवीकरण के बीच चिराग पासवान का यह 'दलित कार्ड' एनडीए को कितनी मजबूती प्रदान करता है।
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