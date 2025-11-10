Hindustan Hindi News
गायघाट में बुजुर्ग की हत्या के बाद राजद समर्थकों पर भड़के चिराग पासवान, बोले- जंगलराज वापस लाने की मानसिकता

गायघाट में बुजुर्ग की हत्या के बाद राजद समर्थकों पर भड़के चिराग पासवान, बोले- जंगलराज वापस लाने की मानसिकता

संक्षेप: चिराग पासवान ने एक्स पर इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए राजद (राष्ट्रीय जनता दल) को घेरा है। चिराग पासवान ने इस हत्याकांड के लिए राजद समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से यह भी आग्रह किया है कि वो इस मामले में दोषियों की पहचान कर शीघ्र ऐक्शन ले।

Mon, 10 Nov 2025 09:31 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 70 साल के बुजुर्ग शंकर पासवान की पीट-पीट कर हुई हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। केंद्रीय मंत्री एलजेपी (रामविलास) पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एक्स पर इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए राजद (राष्ट्रीय जनता दल) को घेरा है। चिराग पासवान ने इस हत्याकांड के लिए राजद समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन से यह भी आग्रह किया है कि वो इस मामले में दोषियों की पहचान कर शीघ्र ऐक्शन ले।

चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा, 'गायघाट विधानसभा के सखौरा पटसारा गांव में शंकर पासवान जी की राजद समर्थकों द्वारा की गई निर्मम हत्या अत्यंत निंदनीय और पीड़ादायक है। परिजनों द्वारा जताई गई चुनावी रंजिश की आशंका, राजद समर्थकों की चुनावी हार की हताशा और जंगलराज को वापस लाने की मानसिकता का प्रतीक हैं।

मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें कठोरतम सज़ा दी जाए। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से सांसद अरुण भारती, सांसद वीणा देवी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ़ अंसारी, बोचहा प्रत्याशी बेबी कुमारी, जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही एवं अन्य पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलकर पूरी जानकारी लेंगे और न्याय की माँग करेंगे।'

शनिवार की शाम शंकर पासवान की हुई थी हत्या

बता दें कि हत्था थाना क्षेत्र के पटसारा में शनिवार की शाम शंकर पासवान की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त यह बात भी सामने आई थी कि पेड़ से पत्ता तोड़ने के विवाद में शंकर पासवान की हत्या की गई है। शंकर पासवान की पतोहू ने पुलिस को बताया कि सड़क किनारे जलेबी के पेड़ से रमेश राय की पुत्री मवेशी के लिए पत्ता तोड़ रही थी। इस पर ससुर ने मना किया। उसके बाद रमेश राय के परिजनों ने ससुर की पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि घर तक जाने के लिए पगडंडी है। रास्ते में आरोपित की जमीन है। गुरुवार को चुनाव के दिन आरोपित से कहासुनी हुई थी।

