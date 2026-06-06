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बिहार MLC चुनाव के लिए चिराग पासवान का मास्टरस्ट्रोक, अशरफ अंसारी को टिकट देकर चौंकाया

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar MLC Election 2026 : बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी और जेडीयू पहले ही अपने 4-4 प्रत्याशी उतार चुकी हैं।

बिहार MLC चुनाव के लिए चिराग पासवान का मास्टरस्ट्रोक, अशरफ अंसारी को टिकट देकर चौंकाया

Bihar MLC Election 2026 : बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा तेज है। इसी बीच एनडीए (NDA) की सहयोगी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार के नाम का बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा गया है। पार्टी की तरफ से जारी सरकारी लेटर के मुताबिक, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने काफी सोच-विचार करने के बाद अशरफ अंसारी के नाम पर अपनी अंतिम मंजूरी दी है। चिराग पासवान के इस फैसले को बिहार की राजनीति में एक बड़ा मुस्लिम कार्ड और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह और संजय मयूख को दिया टिकट

लोजपा (रामविलास) से पहले शुक्रवार को ही एनडीए के दो बड़े दलों यानी बीजेपी और जेडीयू ने भी अपने चार-चार उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। बीजेपी ने इस बार बड़ा चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मशहूर भोजपुरी गायक और स्टार पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी संजय मयूख को लगातार तीसरी बार विधान परिषद भेजने का भरोसा जताया है। बीजेपी ने पूर्णिया के अनिल कुमार ठाकुर और शीला प्रजापति को भी टिकट देकर हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पटना से निशांत कुमार, मधुबनी से भारती मेहता, पश्चिमी चंपारण से शिवरानी देवी प्रजापति और शेखपुरा से ललन प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है।

8 जून को नामांकन की आखिरी तारीख

बिहार विधान परिषद के इस चुनाव के लिए पर्चा यानी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून तय की गई है। चिराग पासवान की पार्टी के इस नए ऐलान के बाद एनडीए गठबंधन ने अब तक अपने कुल 9 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। माना जा रहा है कि एनडीए के ये सभी 9 उम्मीदवार नामांकन के आखिरी दिन यानी 8 जून को एक साथ अपना पर्चा भरेंगे। इस दौरान बीजेपी, जेडीयू और लोजपा (रामविलास) के कई बड़े और शीर्ष नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस चुनाव के लिए आने वाली 18 जून को वोट डाले जाएंगे।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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