125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ने पर सम्राट को मिला चिराग का साथ, बोले- बिहार को आगे ले जाना है
चिराग पासवान ने कहा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील पर लोग 125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लोजपा-रामविलास उन्हें बधाई देता है जो आगे आकर पहल करते हैं।
लोजपा (रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समक्ष लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ स्वैच्छिक रूप से छोड़ने की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सोच अच्छी है। इसके लिए जो भी आगे आयेंगे, उनको बधाई। चिराग ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने का लक्ष्य राजस्व बढ़ाये बगैर पूरा नहीं हो सकेगा। इसके लिए विभागों के स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी टैक्सपेयर्स से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने की अपील की है। इस मामले में आरजेडी सरकार की खिंचाई कर रही है। तेजस्वी यादव, भाई वीरेंद्र समेत कई राजद नेताओं ने कहा है कि सरकार के खजाने की स्थिति ठीक नहीं है।
चिराग पासवान ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए बिहार का विकास जरूरी है। राज्य का विकास तब होगा जब हमारा राजस्व मजबूत होगा। सरकार विभिन्न माध्यमों से राजस्व का संग्रह करती है। इसी में से एक है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। राज्य को आगे ले जाना है तो समर्थ लोगों को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर राज्य के खजाने को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री जी ने फिलहाल आग्रह के तौर पर बात को आगे बढ़ाया है। जो भी लोग इसमें आगे आते हैं उन्हें हमारी पार्टी धन्यवाद और बधाई देती है। उनका त्याग राज्य के विकास में योगदान करेगा।
निर्दलीय विधान पार्षद राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनको अधिकृत तौर पर भाजपा में शामिल कराने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह फैसला भाजपा और निर्दलीय विप सदस्यों का है। इसकी कानूनी बाध्यता को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन निर्दलीय विधान पार्षद को किसी भी दल को समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान इस मामले पर ज्यादा नहीं बोले।
चिराग ने कहा कि विपक्ष ने रामलीला मैदान की रैली पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने रैली को लेकर बड़े दावे किए थे। मगर यह साफ दिखता है कि रामलीला मैदान को भरना तो दूर अपेक्षित लोग भी नहीं पहुंच सके। ड्रोन की तस्वीरों से सबकुछ साफ हो गया। विपक्ष के लोग जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जनता विपक्ष के एजेंडे के साथ नहीं है। उन्होंने रैली की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि त्योहारों के मौसम में इस प्रकार के आयोजन से जनता को परेशानी होती है और व्यापारियों को नुकसान होता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें