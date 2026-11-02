125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ने पर सम्राट को मिला चिराग का साथ, बोले- बिहार को आगे ले जाना है

चिराग पासवान ने कहा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील पर लोग 125 यूनिट फ्री बिजली छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लोजपा-रामविलास उन्हें बधाई देता है जो आगे आकर पहल करते हैं।

लोजपा (रा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समक्ष लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ स्वैच्छिक रूप से छोड़ने की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि यह सोच अच्छी है। इसके लिए जो भी आगे आयेंगे, उनको बधाई। चिराग ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने का लक्ष्य राजस्व बढ़ाये बगैर पूरा नहीं हो सकेगा। इसके लिए विभागों के स्तर पर उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी टैक्सपेयर्स से मुफ्त बिजली का लाभ छोड़ने की अपील की है। इस मामले में आरजेडी सरकार की खिंचाई कर रही है। तेजस्वी यादव, भाई वीरेंद्र समेत कई राजद नेताओं ने कहा है कि सरकार के खजाने की स्थिति ठीक नहीं है।

चिराग पासवान ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए बिहार का विकास जरूरी है। राज्य का विकास तब होगा जब हमारा राजस्व मजबूत होगा। सरकार विभिन्न माध्यमों से राजस्व का संग्रह करती है। इसी में से एक है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। राज्य को आगे ले जाना है तो समर्थ लोगों को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर राज्य के खजाने को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री जी ने फिलहाल आग्रह के तौर पर बात को आगे बढ़ाया है। जो भी लोग इसमें आगे आते हैं उन्हें हमारी पार्टी धन्यवाद और बधाई देती है। उनका त्याग राज्य के विकास में योगदान करेगा।

निर्दलीय विधान पार्षद राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनको अधिकृत तौर पर भाजपा में शामिल कराने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यह फैसला भाजपा और निर्दलीय विप सदस्यों का है। इसकी कानूनी बाध्यता को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन निर्दलीय विधान पार्षद को किसी भी दल को समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान इस मामले पर ज्यादा नहीं बोले।