कुछ भूलकर... कुछ खूबसूरत लम्हें... तेज प्रताप के भोज से तेजस्वी की दूरी पर चिराग पासवान क्या बोले

संक्षेप: चिराग पासवान ने कहा कि कुछ राजनैतिक विषयों को भूलकर कुछ खूबसूरत लम्हें बिताने की सोच के साथ यह आयोजन होता है। खुशियों भरे भोज से बने रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं।

मकर संक्रान्ति के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा राम विलास की ओर से पटना कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। भोज में बिहार सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई राजनीति और अन्य क्षेत्रों के बड़े-बड़े चेहरों ने भाग लिया। सभी नेताओं ने पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चिराग पासवान ने तेज प्रताप के भोज में लालू के आने और तेजस्वी के नहीं आने पर बड़ा बयान दिया।

भोज के दौरान चिराग पासवान ने पत्रकारों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यह एक खूबसूरत परंपरा है है जिसमें पार्टी संगठन परिवार और अन्य लोगों को बुलाया जाता है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित भोज में एनडीए के सभी साथियों को बुलाया गया है। कुछ राजनैतिक विषयों को भूलकर कुछ खूबसूरत लम्हें बिताने की सोच के साथ यह आयोजन होता है। खुशियों भरे भोज से बने रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं।

बुधवार को तेज प्रताप यादव ने भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था जिसमें लालू तो आए पर तेजस्वी और रबड़ी देवी नहीं आईं। इस पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने कहा कि यह उनका पारिवारिक मामला है। इसे राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव खुद वहां मौजूद थे। परिवार के मुखिया जब पहुंच गए तो बाकी चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

आरसीपी सिंह के जदयू में लौटने के कयासों पर चिराग पासवान ने बेबाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वे दूसरी पार्टी(जन सुराज पार्टी) से जुड़े थे। अब कहां जाएंगे यह फैसला उनको करना है। दूसरी ओर जिस पार्टी में जाएंगे वे इस विषय को समझेंगे। तेज प्रताप के भोज में नहीं पहुंचने पर कहा कि व्यस्तता की कारण कई बार छूट जाता है पर तेज प्रताप भाई हैं।