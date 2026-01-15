Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag Paswan statement about Tejashwi distance from Tej Pratap feast
कुछ भूलकर... कुछ खूबसूरत लम्हें... तेज प्रताप के भोज से तेजस्वी की दूरी पर चिराग पासवान क्या बोले

कुछ भूलकर... कुछ खूबसूरत लम्हें... तेज प्रताप के भोज से तेजस्वी की दूरी पर चिराग पासवान क्या बोले

संक्षेप:

चिराग पासवान ने कहा कि कुछ राजनैतिक विषयों को भूलकर कुछ खूबसूरत लम्हें बिताने की सोच के साथ यह आयोजन होता है। खुशियों भरे भोज से बने रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं।

Jan 15, 2026 01:03 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मकर संक्रान्ति के अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा राम विलास की ओर से पटना कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। भोज में बिहार सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई राजनीति और अन्य क्षेत्रों के बड़े-बड़े चेहरों ने भाग लिया। सभी नेताओं ने पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चिराग पासवान ने तेज प्रताप के भोज में लालू के आने और तेजस्वी के नहीं आने पर बड़ा बयान दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भोज के दौरान चिराग पासवान ने पत्रकारों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यह एक खूबसूरत परंपरा है है जिसमें पार्टी संगठन परिवार और अन्य लोगों को बुलाया जाता है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित भोज में एनडीए के सभी साथियों को बुलाया गया है। कुछ राजनैतिक विषयों को भूलकर कुछ खूबसूरत लम्हें बिताने की सोच के साथ यह आयोजन होता है। खुशियों भरे भोज से बने रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं।

ये भी पढ़ें:माताजी भी आएंगी, सवाल सुनते ही तेज प्रताप ने महिला पत्रकार को ओढ़ा दिया शॉल

बुधवार को तेज प्रताप यादव ने भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था जिसमें लालू तो आए पर तेजस्वी और रबड़ी देवी नहीं आईं। इस पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने कहा कि यह उनका पारिवारिक मामला है। इसे राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव खुद वहां मौजूद थे। परिवार के मुखिया जब पहुंच गए तो बाकी चीजों पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

आरसीपी सिंह के जदयू में लौटने के कयासों पर चिराग पासवान ने बेबाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वे दूसरी पार्टी(जन सुराज पार्टी) से जुड़े थे। अब कहां जाएंगे यह फैसला उनको करना है। दूसरी ओर जिस पार्टी में जाएंगे वे इस विषय को समझेंगे। तेज प्रताप के भोज में नहीं पहुंचने पर कहा कि व्यस्तता की कारण कई बार छूट जाता है पर तेज प्रताप भाई हैं।

दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरसीपी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि नीतीश उनके अभिभावक हैं। वे अलग कब थे। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार के बारे में उनके पूर्व के बयान सब जानते हैं। राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:तेजप्रताप के यहां राबड़ी-तेजस्वी नहीं आए, लालू ने संतुलन साधा; सियासी दही-चूड़ा
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Chirag Paswan LJP Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।