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फिर प्रशांत किशोर की तारीफ करने लगे चिराग पासवान, कहा- पीके की बातों को मेरा समर्थन

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की बातों का समर्थन किया है। पीके की तारीफ करते हुए लोजपा-आर प्रमुख ने कहा कि प्रशांत किशोर जात-पात और धर्म-मजहब को मुद्दा बनाए बिना बिहार के विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। 

Chirag Paswan praises prashant kishor
चिराग पासवान ने की प्रशांत किशोर की तारीफ (फाइल फोटो)

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी है। चिराग ने कहा कि पीके जो बातें कर रहे हैं, उनका वह समर्थन करते हैं। वह बिहार में विकास और रोजगार लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि, यह देखना होगा कि वह अपने वादों पर कितने खरे उतरते हैं। दरअसल, पीके हाल ही में बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हराकर विधायक बने हैं। बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद चिराग ने एनडीए के घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने की बात कही थी।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया। चिराग ने कहा कि प्रशांत किशोर बिना जाति और धर्म का मुद्दा बनाए, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। वह हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो बिहार और बिहारियों को आगे बढ़ाने का वादा करता है।

लोजपा-आर प्रमुख ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर के सामने भी आने वाले पांच सालों में चुनौतियां हैं। उनकी बातों का समर्थन वह जरूर करते हैं। वह बिना किसी भेदभाव के समावेश और विकास की बात कर रहे हैं। रोजगार का वादा कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि वह अपने वादों और बातों पर कितना खरा उतरते हैं।

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पहले भी एक-दूसरे की तारीफ कर चुके हैं चिराग और पीके

लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले भी एक-दूसरे की तारीफ कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध माने जाते हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग ने कहा था कि पीके राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी वह सराहना करते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि चिराग युवा हैं और जात-पात की बात नहीं करते हैं।

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बांकीपुर चुनाव जीतकर चर्चा में प्रशांत किशोर

हाल ही में हुए बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर प्रशांत किशोर फिलहाल देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बांकीपुर को बीते 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रभाव वाली यह सीट रही है। उपचुनाव में पीके ने भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों से हराया।

प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के पहले एवं एकमात्र विधायक बने हैं। उनकी पार्टी ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया था। 238 सीटों पर लड़ी जन सुराज बिहार चुनाव 2025 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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