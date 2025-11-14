नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, चिराग पासवान को पूरा भरोसा; प्रशांत किशोर पर क्या कहा
संक्षेप: लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमें कम आंकने की गलती करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमें कम आंकने की गलती करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव परिणाम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा कि हमारे गठबंधन का स्ट्राइक रेट काफी खूबसूरत रहा है। विपक्ष के अहंकार की वजह से उनकी करारी हार हुई है। जबकि डबल इंजन की सरकार के काम, गठबंधन की एकता और विश्वास ने हमारे गठबंधन को जीत दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को अब संन्यास ले लेना चाहिए।
आज रात से कल तक होगी मीटिंग
चिराग पासवान ने कहा कि नई सरकार के गठन को लेकर आज रात से लेकर कल दिन तक मीटिंग का दौर चलेगा। किस दल की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल सभी विजयी प्रतिभागी सर्टिफिकेट लेने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव से पहले खूब भ्रम फैलाने का काम किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बातें की गईं। दूसरी तरह हमने मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ा। उन्होंने पार्टी की जीत के लिए संगठन के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद दिया।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के संन्यास लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपनी बात पर खरा उतरें। जनता ने हमको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और यह उसको निभाने का अवसर है। मेरे पिता जहां कहीं होंगे, खुश होंगे। वे परिश्रम से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए थे।