Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag Paswan says Hope Nitish Kumar will be Chief Minister
नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, चिराग पासवान को पूरा भरोसा; प्रशांत किशोर पर क्या कहा

नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, चिराग पासवान को पूरा भरोसा; प्रशांत किशोर पर क्या कहा

संक्षेप: लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमें कम आंकने की गलती करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

Fri, 14 Nov 2025 07:15 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमें कम आंकने की गलती करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव परिणाम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग ने कहा कि हमारे गठबंधन का स्ट्राइक रेट काफी खूबसूरत रहा है। विपक्ष के अहंकार की वजह से उनकी करारी हार हुई है। जबकि डबल इंजन की सरकार के काम, गठबंधन की एकता और विश्वास ने हमारे गठबंधन को जीत दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को अब संन्यास ले लेना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज रात से कल तक होगी मीटिंग
चिराग पासवान ने कहा कि नई सरकार के गठन को लेकर आज रात से लेकर कल दिन तक मीटिंग का दौर चलेगा। किस दल की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल सभी विजयी प्रतिभागी सर्टिफिकेट लेने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने चुनाव से पहले खूब भ्रम फैलाने का काम किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बातें की गईं। दूसरी तरह हमने मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ा। उन्होंने पार्टी की जीत के लिए संगठन के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद दिया।

जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के संन्यास लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपनी बात पर खरा उतरें। जनता ने हमको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और यह उसको निभाने का अवसर है। मेरे पिता जहां कहीं होंगे, खुश होंगे। वे परिश्रम से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए थे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election result Chirag Paswan
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।