रामविलास की बरसी पर भावुक हुए चिराग, बोले- बिहार चुनाव में आपके सपने पूरे करूंगा
चिराग पासवान ने कहा, ‘बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है।’

Nishant Nandan, पटना, Wed, 8 Oct 2025 08:17 AM
बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सबकुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। दरअसस एलजेपी (रामविलास) सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की चुप्पी से एनडीए सकते में नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद चिराग पासवान बुधवार को पटना पहुंचे।

पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग मामले पर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि अभी शुरुआती दौर की वार्ता चल रही। सही समय आने पर सब बता दिया जाएगा। इस बीच चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें याद भी किया और कहा कि जो जिम्मेदारी उनके पिता ने उनके कंधों पर सौंपी थी उसे निभाना उनके जीवन का उद्देश्य है।

चिराग पासवान ने एक्स पर अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर शेयर की और लिखा, 'पापा, आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन “बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट” को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है।

बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है — बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके। पापा, आपकी प्रेरणा - आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे।'

आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को भाजपा के बिहार चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात की थी। लेकिन इस मुलाकात के बाद भी चिराग की चुप्पी कायम रही थी। सूत्रों की मानें तो चिराग एनडीए गठबंधन में कम से कम 43 सीटों पर अड़े हैं। इसके पीछे 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम और 2020 एवं 2015 के पार्टी के प्रदर्शन को आधार बताया जा रहा है।

