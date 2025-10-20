बिहारी जन सुराज पर अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, चिराग पासवान का प्रशांत किशोर को जवाब

संक्षेप: चिराग पासवान ने कहा कि लोगों को पता है कि सिर्फ वहीं विधायक जिसका कनेक्शन केंद्र सरकार से हो वो ही बिहार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसी के साथ चिराग पासवान ने भरोसा भी जताया कि चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी।

बिहार में सियासी हलचल है। केंद्रीय मंत्री औऱ लोजपा (रामविलास) सुप्रीमो चिचारग पासवान ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बुद्धिमान है और वो प्रशांत किशोर पर अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। यहां आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और जनसुराज के बीच लड़ाई है।

चिराग पासवान ने कहा कि लोगों को पता है कि सिर्फ वहीं विधायक जिसका कनेक्शन केंद्र सरकार से हो वो ही बिहार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसी के साथ चिराग पासवान ने भरोसा भी जताया कि चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी।

न्यूज एजेंसी 'ANI' के साथ इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा, 'बिहारी राजनीतिक तौर से काफी बुद्धिमान होते हैं और वो कभी अपना वोट बर्बाद नहीं करते हैं। वो यह भी जानते हैं कि अगर वो किसी एक खास उम्मीदवार को जिताते हैं तो वो सरकार से हमेशा संघर्ष ही करता रहेगा और फिर उसे चुनने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। सिर्फ वैसा विधायक जो सरकार का हिस्सा हो और जिसका कनेक्शन केंद्र सरकार से हो वो ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है।

यह साफ है कि एनडीए की सरकार बनेगी। यहां तक कि अगर वो किसी जनसुराज उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा? इस चुनाव में दोतरफा लड़ाई भी नहीं है, महागठबंधन तो अपने घटक दलों को एक साथ रखने के लिए अभी संघर्ष कर रहा है।