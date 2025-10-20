Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newschirag Paswan said biharis never waste their vote on Prashant Kishor jan suraaj
बिहारी जन सुराज पर अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, चिराग पासवान का प्रशांत किशोर को जवाब

संक्षेप: चिराग पासवान ने कहा कि लोगों को पता है कि सिर्फ वहीं विधायक जिसका कनेक्शन केंद्र सरकार से हो वो ही बिहार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसी के साथ चिराग पासवान ने भरोसा भी जताया कि चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी।

Mon, 20 Oct 2025 07:27 AMएएनआई पटना
बिहार में सियासी हलचल है। केंद्रीय मंत्री औऱ लोजपा (रामविलास) सुप्रीमो चिचारग पासवान ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बुद्धिमान है और वो प्रशांत किशोर पर अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। यहां आपको बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और जनसुराज के बीच लड़ाई है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

न्यूज एजेंसी 'ANI' के साथ इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा, 'बिहारी राजनीतिक तौर से काफी बुद्धिमान होते हैं और वो कभी अपना वोट बर्बाद नहीं करते हैं। वो यह भी जानते हैं कि अगर वो किसी एक खास उम्मीदवार को जिताते हैं तो वो सरकार से हमेशा संघर्ष ही करता रहेगा और फिर उसे चुनने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। सिर्फ वैसा विधायक जो सरकार का हिस्सा हो और जिसका कनेक्शन केंद्र सरकार से हो वो ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है।

यह साफ है कि एनडीए की सरकार बनेगी। यहां तक कि अगर वो किसी जनसुराज उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं तो उन्हें क्या फायदा होगा? इस चुनाव में दोतरफा लड़ाई भी नहीं है, महागठबंधन तो अपने घटक दलों को एक साथ रखने के लिए अभी संघर्ष कर रहा है।

आपको बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने शनिवार को महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्षी गठबंधन बिहार चुनाव में तीसरे नंबर पर आएगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि इस चुनाव में एनडीए और जन सुराज के बीच लड़ाई है। चिराग पासवान ने इसी बात पर पीके को जवाब दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

