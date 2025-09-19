चिराग पासवान शादी नहीं करेंगे! कहा- कमिटमेंट का समय नहीं, अब विकसित बिहार ही प्राथमिकता

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी शादी की संभावनाओं को नकारते हुए कहा है कि अब विकसित बिहार ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शादी बड़ी जिम्मेदारी है और उनके पास इसके लिए समय नहीं है।

लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी शादी की संभावनाओं को नकारते हुए कहा है कि अब बिहार ही उनकी प्राथमिकता है और इसे विकसित बनाना मेरा संकल्प है। चिराग पासवान ने कहा कि शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनके पास इस तरह के कमिटमेंट के लिए समय नहीं है। समाजवादी नेता रामविलास पासवान के इकलौते बेटे चिराग 42 साल के हैं और 31 अक्टूबर को 43 साल पूरे कर लेंगे। राजनेताओं में राहुल गांधी और चिराग पासवान पॉपुलर बैचलर हैं।