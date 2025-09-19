चिराग पासवान शादी नहीं करेंगे! कहा- कमिटमेंट का समय नहीं, अब विकसित बिहार ही प्राथमिकता
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी शादी की संभावनाओं को नकारते हुए कहा है कि अब विकसित बिहार ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शादी बड़ी जिम्मेदारी है और उनके पास इसके लिए समय नहीं है।
लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJP-R) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी शादी की संभावनाओं को नकारते हुए कहा है कि अब बिहार ही उनकी प्राथमिकता है और इसे विकसित बनाना मेरा संकल्प है। चिराग पासवान ने कहा कि शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है और उनके पास इस तरह के कमिटमेंट के लिए समय नहीं है। समाजवादी नेता रामविलास पासवान के इकलौते बेटे चिराग 42 साल के हैं और 31 अक्टूबर को 43 साल पूरे कर लेंगे। राजनेताओं में राहुल गांधी और चिराग पासवान पॉपुलर बैचलर हैं।
चिराग पासवान ने एक डिजिटल चैनल से बातचीत में शादी के सवाल पर कहा- “ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हां एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। विकसित बिहार बनाने का मेरा संकल्प है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच रखता हूं। ऐसे में व्यक्तिगत कमिटमेंट के लिए समय नहीं है। मैं मानता हूं कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसको कतई हल्के में नहीं ले सकते। जब आप किसी को ब्याह कर अपने घर लाते हैं, उनके प्रति आपकी जवाबदेही होती है। मेरी प्राथमिकता अब राज्य रह गया है।”
चिराग से दोबारा सीधा सवाल पूछा गया, शादी करेंगे या नहीं तो उन्होंने कहा- “मुझे नहीं लगता कि मौजूदा परिस्थिति में ऐसी कोई संभावनाएं हैं। मेरे छोटे भाई अक्सर शादी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अब उनके दो बच्चे हो गए हैं, हमें भी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ ऐसा जल्दी होने वाला है।”
पिछले महीने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में ही चिराग को शादी कर लेने की सलाह दी थी। तेजस्वी यादव ने कहा था- “चिराग पासवान हमारे बडे़ भाई हैं। उनको सलाह देंगे कि जल्द से जल्द शादी कर लें।” तब तेजस्वी के साथ बैठे राहुल ने खुद पर चुटकी लेते फटाक से कहा था कि यह उन पर भी लागू होता है।