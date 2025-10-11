चिराग सेट; मांझी-कुशवाहा अपसेट, मना रही बीजेपी; सीट बंटवारे पर दिल्ली में क्या-क्या हुआ?

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर शनिवार को दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। पहले बीजेपी कोर ग्रुप की 7 घंटे मैराथन बैठक हुई। फिर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहले जीतनराम मांझी और फिर उपेंद्र कुशवाहा मिले। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों नाराज चल रहे हैं।

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा अपने आखिरी चरण में आ गया है। बीते दो-तीन दिनों से जारी बैठकों का दौर शनिवार को भी सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा। लेकिन इस बार पटना की बजाय दिल्ली में सीट बंटवारे पर मंथन हुआ। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से सिलसिला शुरू हुआ। जो पूरे 7 घंटे तक चला। जिसमें करीब 100 सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकों का दौर शुरू हुआ।

सबसे पहले हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जो करीब 25 मिनट चली। बताया जा रहा है कि इस बीच मांझी ने अपने कोटे की 15 सीटों की लिस्ट बीजेपी को सौंपी है। साथ ही जीती हुई सीटों से पीछे नहीं हटने के संकेत दिए हैं।

मांझी से मुलाकात के बाद रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी प्रेसीडेंट जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे। नड्डा और कुशवाहा की बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कुशवाहा सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं। जिसके संकेत उन्होने सुबह ट्वीट करके दिया था। और लिखा था कि 'इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए...! चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 20 सीटों की डिमांड की है। जब बीजेपी ने 6 सीटें ऑफर की है। जिसको लेकर वो नाराज चल रहे हैं।

इससे पहले चिराग पासवान की भी नाराजगी की खबरें थी। लेकिन नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान की कई राउंड की बैठकों के बाद चिराग मान गए हैं। बताया जा रहा है कि वो 25 सीटों पर राजी हो गए है। शनिवार को दिल्ली में लोजपा (रा) की राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। बैठक चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई। जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी से जुड़े सभी निर्णय का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया गया। चिराग ही अंतिम रूप से सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। बैठक में सांसद अरुण भारती, राजेश वर्मा, शाम्भवी चौधरी, वीणा देवी के अलावा पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी उपस्थित रहे।