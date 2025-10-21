Hindustan Hindi News
चुनाव बाद डिप्टी सीएम पद पर LJP करेगी दावेदारी, चिराग पासवान ने दिया जवाब

संक्षेप: चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि यह सारे विषय ऐसे हैं जिनका समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी सरकार पहले बन जाए। मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वकांक्षाओं ने महागठबंधन का बेड़ा गर्क किया है।

Tue, 21 Oct 2025 08:25 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने चुनाव से जुड़ी कई सवालों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। ‘न्यूज 18’ से एक साक्षात्कार के दौरान चिराग पासवान से पूछा गया कि चुनाव बाद डिप्टी सीएम पद पर LJP करेगी दावेदारी करेगी? इसपर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि यह सारे विषय ऐसे हैं जिनका समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी सरकार पहले बन जाए। मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वकांक्षाओं ने ही महागठबंधन का बेड़ा गर्क किया है।

अगर सहनी जिस डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं अड़ते तो...अरे पहले सरकार में तो आ जाओ। हमलोग एक-एक कर के अपना काम करेंगे। पहले बड़ी जीत तो मिल जाए। उसके बाद देखेंगे किस दल का कैसा प्रदर्शन रहता है उसके आधार पर किस दल की क्या भूमिका होगी, यह तय किया जाएगा।

बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे चिराग पासवान ने इस इंटरव्यू में कहा कि हमारी मेहनत ने पिछले चुनावों में असर दिखाया था और इस बार एकजुटता से यह असर निर्णायक साबित होगा। चिराग पासवान ने पिछले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय जनता दल को घमंड हो गया था कि वो सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कौन सी सीट जीती, जहां जनता दल यूनाइटेड हारी। इसलिए आप उसे हारा हुआ सीट बोल रहे हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

महागठबंधन सीट तक नहीं बांट पाया- चिराग पासवान

चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव परिणाम में महज 20-25 दिन का समय बचा है। 14 तारीख को परिणाम आएंगे। मैं किसी सर्वे में विश्वास नहीं करता। सर्वे में तो मुझे बहुत ही कम बार अच्छा दिखाया। लोकसभा चुनाव में तो मुझे सिर्फ 2 सीटें जीतते हुए ही दिखाया था। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास किया है। मैं मानता हूं कि कुछ सीटों पर हमें जरुर ज्यादा मेहनत करने की जरुरत होगी।

लोग अब ऐसा है कि लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि अब ऐसे ही विधायक को चुन कर भेजना होगा जो केंद्र सरकार का हिस्सा हो। महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव है तो उसे लेकर किसी के मन में शंका नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। महागठबंधन जो सीटों की संख्या तक नहीं बांट पाया वो सरकार चलाएंगे। ऐसे में हम एनडीए के उम्मीदवार को जीता कर ही भेजें ताकि वो राज्य सरकार औऱ केंद्र सरकार से मिलकर हमारे प्रदेश का विकास कर सके।

बिहार में महागठबंधन बिखरा हुआ है- चिराग पासवान

चिराग पासवान ने कहा कि पिछली बार एनडीए बंटा हुआ था और इस बार महागठबंधन बंटा हुआ है। पिछली बार मैंने अकेले चुनाव लड़ा था और अब तो कांग्रेस कई सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है तो राजद भी कई जगहों अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जिन 10-12 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा। इसका पूरे राज्य में असर पड़ेगा।

पूरे राज्य में महागठबंधन आपको बिखरा हुआ दिखेगा। क्या एक जहां राजद और कांग्रेस लड़ रही है तो क्या कांग्रेस के लोग उत्साहित होकर जाएंगे। कतई नहीं जाएंगे। नेता ऊपर में मिल जाते हैं और ये लोग एसी कमरों में बैठ कर सीटों का बंटवारा कर लेते हैं, क्या एक बार भी ये नीचे के कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो कल ये लोग (बड़े नेता) एक दूसरे का हाथ पकड़ कर फोटो भी खिंचवा लेंगे।

