राहुल को देश, तेजस्वी को बिहार की चिंता नहीं; चिराग ने विपक्षी नेताओं के विदेश घूमने पर सवाल उठाया
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरते हुए उनकी विदेश यात्रा पर तंज कसा है। चिराग ने कहा कि राहुल को देश की, जबकि तेजस्वी को बिहार की चिंता नहीं है। बांकीपुर में उपचुनाव है और वह विदेश घूम रहे हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं के विदेश घूमने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश की और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को राज्य की चिंता नहीं है। चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि जब जनता उनसे जवाबदेही और सक्रियता की अपेक्षा कर रही है, तब दोनों नेता विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं।
चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राहुल और तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विपक्ष के पास यह एक अवसर था कि वह जनता के बीच जाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। मगर उनकी प्राथमिकताएं कुछ और ही दिखाई दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद केवल राजनीतिक पहचान नहीं, बल्कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व का दायित्व है। चिराग पासवान ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के पक्ष में अपना स्पष्ट जनादेश देगी और एनडीए के प्रत्याशी को भारी वोटों से से विजयी बनाएगी।
बिजेंद्र यादव भी बोले- तेजस्वी को बिहार से मतलब नहीं
डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बिहार छोड़कर विदेश घूम रहे हैं। वे जदयू दफ्तर में जनसुनवाई के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि बांकीपुर एनडीए की जीती हुई सीट है और उपचुनाव में भी ऐतिहासिक मतों से एनडीए की ही जीत होगी।
उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे खजाना खाली के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दाविहीन और निष्क्रिय हो चुका है, इसलिए वे केवल भ्रामक आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी हाल ही में विदेश यात्रा पर जाने का दावा किया गया था। बीजेपी समेत अन्य एनडीए दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल कई दिनों से राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे, वह जनता के मुद्दों को छोड़ विदेश घूमने चले गए।
वहीं, दूसरी ओर आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी विदेश दौरे पर हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच उनकी विदेश यात्रा पर भी सत्ता पक्ष के नेता लगातार तंज कस रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।