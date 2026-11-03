JDU को मिला चिराग का साथ; BJP को बंशीधर, राहुल MLC के समर्थन पर नैतिकता का सवाल उठाया

जेडीयू को हराकर निर्दलीय एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के भाजपा को समर्थन पर नीतीश की पार्टी को चिराग पासवान का साथ मिला है। लोजपा-आर प्रमुख ने दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों के भाजपा को समर्थन देने पर नैतिकता का सवाल उठा दिया है।

बिहार विधान परिषद चुनाव में पिछले दिनों निर्दलीय जीते MLC बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पर एनडीए के अंदर ही घमासान की स्थिति बनी हुई है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का साथ मिल गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जेडीयू को हराकर निर्दलीय जीते दो एमएलसी के भाजपा को समर्थन देने पर नैतिकता का सवाल खड़ा किया। एक दिन पहले ही जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा था कि घटक दलों को इस पर नजर रखनी चाहिए।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को पटना में इस मुद्दे पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी एमएलसी किस दल को समर्थन करना चाहता है, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है। मगर इसमें नैतिकता भी बहुत बड़ा आधार है। जब आप एक गठबंधन के दल के खिलाफ चुनाव जीतकर आए हैं, फिर उसी गठबंधन की दूसरी सहयोगी पार्टी के साथ समर्थन की बात करते हैं तो नैतिकता नहीं दिखती है।

चिराग पासवान बोले- कानूनी अड़चन भी है निर्दलीय एमएलसी के भाजपा शामिल होने से उनकी विधान पार्षदी पर संकट खड़ा होने के सवाल पर चिराग ने कहा कि इसमें कानूनी अड़चन आती है तो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय एमएलसी की किसी दल में जॉइनिंग संभव है या नहीं, इसमें कानूनी बाधा भी है।

चिराग पासवान ने दोनों ही निर्दलीय एमएलसी की नैतिकता पर सवाल तो उठाया ही, इसी बहाने इशारों में सहयोगी पार्टी भाजपा पर भी सवाल खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि उमेश कुशवाहा की अपील का असर अब दूसरे सहयोगी दलों पर दिख रहा है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकरण पर बोलते हुए एक दिन पहले कहा था कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर इसको विचार करना चाहिए। साथ ही एनडीए के घटक दल के साथी को इस पर नजर रखना चाहिए।

जेडीयू को हराकर जीते बंशीधर और राहुल का भाजपा को समर्थन हाल ही में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय जीते बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक से निर्दलीय एमएलसी बने राहुल राज ने भाजपा को अपना समर्थन दिया। दोनों इस चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों को हराकर सदन पहुंचे हैं। तिरहुत में बंशीधर ने जेडीयू के अभिषेक झा को हराया, जबकि सारण में राहुल ने जेडीयू के आनंद पुष्कर को शिकस्त दी।

जेडीयू में असंतोष, 5 नवंबर को बड़ी बैठक दूसरी ओर, दोनों निर्दलीय एमएलसी के भाजपा को समर्थन देने पर नीतीश की पार्टी जेडीयू में असंतोष देखा जा रहा है। तिरहुत स्नातक और सारण शिक्षक सीट से हारे जेडीयू उम्मीदवारों अभिषेक झा और आनंद पुष्कर भी सोशल मीडिया पर सहयोगी दलों के नेताओं पर छल और उदासीनता के आरोप लगा चुके हैं। इस बीच विधान परिषद चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए जेडीयू ने 5 नवंबर को पटना में बैठक भी बुलाई है। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

निर्दलीयों के भाजपा की सदस्यता लेने पर सस्पेंस दोनों निर्दलीय एमएलसी के भाजपा की सदस्यता लेने पर सस्पेंस बना हुआ है। बीते शनिवार को बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। दोनों ने मीडिया से बातचीत में भाजपा की सदस्यता लेने की बात कही। पार्टी की ओर से भी पहले दावा किया गया कि बंशीधर और राहुल ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। हालांकि, बाद में भाजपा ने इस बात को नकार दिया और कहा कि दोनों ने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है बल्कि सिर्फ सदन में समर्थन देने की बात कही है।