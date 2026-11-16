विधायकों को मेले में नहीं बुलाने पर भड़के चिराग के सांसद, राजेश वर्मा ने SDM पर भड़ास निकाली
चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर के खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने अफसरशाही को लेकर निशाना साधा है। खगड़िया मेले में एनडीए के विधायकों को उद्घाटनकर्ता के तौर पर नहीं बुलाए जाने पर सांसद ने एसडीएम धनंजय कुमार पर भड़ास निकाली।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद राजेश वर्मा ने अफसरशाही पर अपनी भड़ास निकाली है। खगड़िया में आयोजित होने वाले गोपाष्टमी मेले में जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण ना देने पर सांसद ने आपत्ति जताई। राजेश वर्मा ने आरोप लगाया कि खगड़िया के सदर एसडीओ गौशाला समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। उन्हें जनप्रतिनिधियों के सम्मान का ज्ञान नहीं है। इसलिए गौशाला मेले के उद्घाटन में एनडीए के विधायकों और जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया।
खगड़िया से लोजपा-आर के सांसद राजेश वर्मा ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुद्दे पर अपनी भड़ास निकाली। सांसद ने अपने फेसबुक पेज पर खगड़िया गौशाला कमिटी के मेले का कथित आमंत्रण पत्र पोस्ट किया। इसमें 17 नवंबर को शाम 4 बजे मेले के उद्घाटन की बात कही गई है। साथ ही उद्घाटनकर्ता में खगड़िया के डीएम विक्रम विरकर और एसपी शैलेंद्र सिंह का नाम दिया गया है।
चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि खगड़िया गौशाला मेले के आयोजन में जिले के चारों NDA विधायकों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरशाही चरम पर है, अधिकारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों सम्मान नहीं कर रहे हैं।
जनप्रतिनिधि बैठकर सिर्फ ताली बजाएंगे- राजेश वर्मा
राजेश ने खगड़िया एसडीओ धनंजय कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गौशाला समिति के पदेन अध्यक्ष सदर अनुमंडल पदाधिकारी, इसलिए उद्घाटनकर्ता से लेकर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि भी सारे प्रशासनिक पदाधिकारी ही बुलाए गए हैं। सांसद ने तंज कसते हुए कहा, "जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हिस्से में शायद सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठकर तालियां बजाना ही रह गया है।"
LJP-R सांसद बोले- अफसरशाही का बोलबाला
लोजपा-आर सांसद ने आगे कहा, "सवाल उद्घाटन का नहीं है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादा का है। जिसके हाथ में प्रशासन की कुर्सी है वही सर्वशक्तिमान बन बैठा है। उसे ना प्रोटोकॉल का ध्यान और ना ही जनप्रतिनिधियों के सम्मान का ज्ञान है।" राजेश वर्मा ने तीखा तंज कसते हुए कहा, "सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अफसरशाही का बोलबाला यूं ही बना रहे।"
खगड़िया जिले में चार विधानसभा सीटें हैं, चारों पर एनडीए के विधायक हैं। अलौली, खगड़िया और बेलदौर से जेडीयू, तो परबत्ता से लोजपा-आर के एमएलए हैं।
राजेश वर्मा कौन हैं?
राजेश वर्मा मूलरूप से भागलपुर के रहने वाले हैं। वह भागलपुर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। साल 2020 में वह चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े थे। चिराग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेश को खगड़िया सीट से मैदान में उतारा था। उन्होंने सीपीआई माले के संजय कुशवाहा को करीब 1.60 लाख वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।