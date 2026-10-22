चिराग पासवान की पार्टी के नेता प्रदीप रंजन के अपहरण की कोशिश, बदमाशों ने कनपटी पर पिस्टल सटाई
मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में लोजपा-आर नेता प्रदीप रंजन को बदमाशों ने घर के बाहर घेर लिया। कनपटी पर पिस्टल सटाकर उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई। प्रदीप चिराग पासवान की पार्टी में आईटी सेल के प्रदेश महासचिव हैं।
सिकरहना, निज संवाददाता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता प्रदीप रंजन की अपहरण की कोशिश की गई। घटना बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हुई। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी प्रदीप रंजन को उनके घर से गुरुवार को हथियार के बल पर अपहरण करने का असफल प्रयास किया गया। प्रदीप रंजन लोजपा (आर) के आईटी सेल के प्रदेश महासचिव हैं और ढाका जिला परिषद के पूर्व प्रत्याशी हैं।
इस मामले को लेकर पुलिस थाने में आवेदन दिया गया है। प्रदीप रंजन ने बताया कि वे अपने घर के अंदर थे तो बाहर से एक व्यक्ति की आवाज आई। जब वह घर से बाहर निकले तो करीब एक दर्जन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से एक शख्स ने उनका कॉलर पकड़ा और कनपटी पर पिस्टल सटा दी।
बाइक पर बैठाने की कोशिश, गले से चेन निकाली
लोजपा-आर नेता प्रदीप रंजन ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। जब प्रदीप ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके गले से सोने की चेन निकाल ली। इस दौरान उन्हें गले में खरोंच भी आई। गुत्थमगुत्थी होने पर आसपास के लोग दौड़कर वहां पर पहुंचे।
लोगों के आने पर फरार हुए बदमाश
स्थानीय लोगों को आता देख सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। प्रदीप रंजन ने बताया कि बदमाश चार बाइक पर सवार होकर आए थे। थानाध्यक्ष अमन कुमार ने कहा कि मामले में आवेदन मिला है। कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।