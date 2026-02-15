रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर गुस्से में चिराग की पार्टी, तेजस्वी यादव का पुतला फूंका
चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने रविवार को पटना में प्रदर्शन कर आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत द्वारा विधानसभा में दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर लोजपा-आर भड़की हुई है।
बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी भड़क गई। लोजपा (रामविलास) के नेताओं ने रविवार को पटना में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ प्रदर्शन किया। सांसद एवं लोजपा-आर के बिहार प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में करगिल चौक पर आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला फूंका गया। इस दौरान नीतीश सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान एवं लोजपा-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए।
लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार के गरीब एवं दलित-पिछड़ों के मसीहा रामविलास पासवान के प्रति आरजेडी के नेताओं द्वारा सदन में की गई अमर्यादित टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्हें ' बेचारा ' कहना ना केवल उनका अपमान है, बल्कि उन करोड़ों वंचितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, जिनके हक के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया।
प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा में हमारी पार्टी के संस्थापक के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द यह दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की मानसिकता दलित विरोधी है। उन्होंने सोमवार को विधानसभा में भी आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया।"
मंत्री संजय कुमार पासवान ने आरजेडी विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यवहार की वजह से ही आरजेडी विधानसभा में महज 25 सीटों पर सिमट गई और आने वाले दिनों में उसकी स्थिति शून्य हो जाएगी। उन्होंने यह भी मांग की है कि आरजेडी विधायक सदन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगें, नहीं तो लोजपा (रामविलास) के विधायक सोमवार को विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
आरजेडी विधायक ने क्या कहा था?
दरअसल, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीते बुधवार को बोधगया सीट से आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए उन्हें बेचारा कह दिया था। आरजेडी विधायक ने विधानसभा स्पीकर से बिहार की राजनीति में रामविलास के योगदान को रेखांकित करते हुए पटना में चौराहे पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी।
लोजपा के संस्थापक थे रामविलास
बिहार के प्रमुख दलित चेहरा रहे रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोजपा की स्थापना की थी। वे केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे। अक्टूबर 2020 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद रामविलास की विरासत को लेकर उनके भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान में जंग छिड़ गई थी। 2021 में लोजपा दो धड़ों में बंट गई।
इनमें से एक धड़े लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का नेतृत्व चिराग पासवान जबकि दूसरे धड़े राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) की अगुवाई रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस करते हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें