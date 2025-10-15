Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newschirag paswan party announced four candidate give ticket to raju tiwari from garkha and Seemant Mrinal

राजू तिवारी को गोविंदगंज और सीमांत मृणाल को गरखा, चिराग पासवान ने 4 उम्मीदवारों को दिया सिंबल

संक्षेप: चिराग पासवान की पार्टी ने गोविंदगंज से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, गरखा सुरक्षित सीट से अपने भतीजे सीमांत मृणाल, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान को बखरी सुरक्षित सीट से सिंबल दे दिया है।

Wed, 15 Oct 2025 08:10 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
राजू तिवारी को गोविंदगंज और सीमांत मृणाल को गरखा, चिराग पासवान ने 4 उम्मीदवारों को दिया सिंबल

बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने चार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी ने गोविंदगंज से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, गरखा सुरक्षित सीट से अपने भतीजे सीमांत मृणाल, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान को बखरी सुरक्षित सीट से और बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे को ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इन सब उम्मीदवारों को सिंबल प्रदान कर दिया है।

आपको बता दें कि NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हाल ही में सेट हुआ जिसके बाद इसका ऐलान किया गया था। इसके तहत भाजपा और जदयू को 101-101 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो और जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 6-6 सीटें दी गई हैं। इस बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) को 29 सीटें दी गई हैं।

एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी के एक भी विधायक नहीं हैं। लेकिन बंटवारे में चिराग को 29 सीटें देकर एनडीए ने उनपर विश्वास जताया है।

