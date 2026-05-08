बेरोजगारों पर लाठीचार्ज से भड़के चिराग पासवान, प्रदर्शनकारियों से बोले- नई सरकार को थोड़ा समय दें
चिराग पासवान ने बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पटना पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की निंदा की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने की अपील की है और कहा कि नई सरकार को थोड़ा समय दें।
बिहार में सम्राट कैबिनेट के विस्तार के अगले दिन राजधानी पटना में बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गर्मा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पुलिस पर भड़क गए हैं। उन्होंने युवाओं पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हालांकि, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा कि नई सम्राट कैबिनेट का विस्तार कल ही हुआ है। ऐसे में सरकार को थोड़ा समय दें और धैर्य रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सम्राट चौधरी सरकार इस पर सकारात्मक पहल जरूर करेगी।
चिराग पासवान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी जायज़ मांगों को रखने का अधिकार है। शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनकी आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग करना संवेदनशीलता और संवाद की भावना के विपरीत है।
सरकार जल्द TRE 4 विज्ञापन जारी करे- चिराग
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी करे तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान करे।
टीआरई-4 के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन
पटना में शुक्रवार को राज्य भर से आए हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बीपीएससी और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर गए और शिक्षा मंत्री के आवास तक मार्च करने लगे।
पटना पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की। जब वे नहीं रुके तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पटना में डटे हुए हैं।
बता दें कि एक दिन पहले ही राज्य में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। शिक्षा विभाग गठबंधन सरकार में इस बार सीएम सम्राट की पार्टी भाजपा के पास चला गया है। पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। पिछली नीतीश सरकार में यह विभाग जदयू के पास था और सुनील कुमार शिक्षा मंत्री थे।
नए शिक्षा मंत्री तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि अब किसी तरह की बहाली नहीं फंसेगी। अधिकारियों के साथ बैठकर सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।