मेरे ग्रहों में ही कुछ ऐसा कि सारे चाचा नाराज हो जाते हैं; जीतनराम मांझी पर बोले चिराग पासवान

चिराग पासवान ने जीतनराम मांझी की नाराजगी पर कहा कि मेरे ग्रहों में ही कुछ ऐसा है कि सारे चाचा नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मांझी उनसे बहुत बड़े और सम्मानीय हैं और उनसे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने एनडीए में अपने सहयोगी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी पर बड़ा बयान दिया है। मांझी की नाराजगी पर चिराग ने कहा कि हमारे ग्रहों में ही कुछ ऐसा है कि हमारे सारे चाचा नाराज हो जाते हैं। हम अपने में सुधार करेंगे कि हमारे चाचा नाराज न हों। मांझी और चिराग दोनों नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीते कुछ समय से दोनों ही नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती रही है। इस कारण बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की एकता पर सवाल उठते रहे हैं।

एक समाचार यूट्यूब चैनल से हालिया इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "जीतनराम मांझी उनसे बहुत बड़े और सम्मानीय हैं। उनकी नाराजगी मेरे सिर आंखों पर है। मुझे उनसे कतई नाराजगी नहीं है। ना किसी तरीके का कोई विवाद है।" चिराग ने कहा कि उनसे उनके सभी चाचा नाराज रहते हैं। उनका इशारा मांझी के साथ ही अपने सगे चाचा और रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस से है। पारस से चिराग का अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर पूर्व में काफी विवाद हुआ था। नतीजतन लोजपा के दो गुटों में बंट गई है।

प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा तारीफ किए जाने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा की लकीर को बरकार रखा है। उन्होंने गरिमा से नीचे जाकर किसी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। किसी के लिए कभी व्यक्तिगत प्रहार नहीं किए, ताकि कभी उनसे नजरें मिलाएं तो असहज हो जाएं।

चिराग ने कहा, “तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं। भले ही हम एक-दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं। लेकिन, राबड़ी देवी मेरी मां हैं और मीसा भारती मेरी बड़ी बहन हैं, यह कोई नहीं झुठला सकता है। प्रशांत किशोर मेरे मित्र हैं, इसे भी कोई नहीं झुठला सकता है।”