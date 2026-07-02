अमित शाह से बात कर पटना पहुंचे चिराग पासवान; मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार से मिले, भरत तिवारी के गांव जाएंगे
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर पटना पहुंचे। फिर नालंदा जाकर राजगीर मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वह शुक्रवार को एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के भोजपुर जिले स्थित गांव भी जाएंगे।
बिहार में हाल के दिनों में हुए दो बड़े कांड ने सियासी पारा गर्मा दिया है। अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान भी इन पर एक्टिव हो गए हैं। चिराग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ने गुरुवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शाह के सामने भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर और नालंदा जिले के राजगीर में हुई दो दलित युवकों की कथित मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया। चिराग ने दोनों ही मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन दोनों केस पर आम जनता के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए इनकी पारदर्शिता से जांच जरूरी है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि भरत तिवारी एनकाउंटर और राजगीर मॉब लिंचिंग की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। साथ ही दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि इन मामलों में पीड़ित परिवारों को जल्द और उचित न्याय मिलना जरूरी है, ताकि न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कायम रह सके।
अमित शाह से मिल बिहार पहुंचे चिराग, राजगीर में पीड़ित परिवार से मिले
लोजपा-आर प्रमुख चिराग पासवान गुरुवार सुबह दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद दोपहर बाद बिहार पहुंच गए। उन्होंने नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित गंजपर गांव जाकर राजगीर मॉब लिंचिंग में शिकार हुए दो युवकों के परिजन से मुलाकात की। उन्होंने इस बर्बर हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना से पूरे देश में आक्रोश है। उन्होंने पीड़ित परिवार से आश्रितों को नौकरी दिलाने और मृतकों के बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया।
सम्राट चौधरी के संपर्क में चिराग पासवान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह इस घटना पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के संपर्क में हैं। सीएम ने बताया है कि मामले में दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वह खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि एनडीए सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अपराधियों को पकड़कर कानून का राज स्थापित करने की कोशिश में जुटी है।
शुक्रवार को भरत तिवारी के गांव जाएंगे चिराग
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शुक्रवार को भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव जाकर पिछले महीने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि लोजपा (रामविलास) का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिल चुका है, वह खुद शुक्रवार को परिवार के सदस्य से मिलेंगे। उनसे जो जानकारी मिलेगी, वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने रखेंगे।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।