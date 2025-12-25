Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag Paswan LJPR to contest assembly elections in Bengal Assam Rajesh Verma appointed incharge
चिराग पासवान बंगाल और असम में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? राजेश वर्मा को बनाया प्रभारी

चिराग पासवान बंगाल और असम में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? राजेश वर्मा को बनाया प्रभारी

संक्षेप:

चिराग पासवान ने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम में लोजपा रामविलास का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। चिराग दोनों राज्यों के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। 

Dec 25, 2025 07:31 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब अन्य राज्यों में पैर पसारने जा रही है। चिराग की नजर आगामी पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों पर है। चर्चा है कि एलजेपी-आर दोनों ही राज्यों में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। दोनों राज्यों में चिराग ने एलजेपी-आर का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। बंगाल और असम के आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी खगड़िया से लोकसभा सांसद राजेश वर्मा को दी गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मंजूरी के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने इससे संबंधित पत्र जारी किया। पार्टी की ओर से गुरुवार को कहा गया कि यह नियुक्ति संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। लोजपा-आर के पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव प्रभारी बनाए गए राजेश वर्मा ने चिराग पासवान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वह उनके मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त करने तथा पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को सुनिशित करने हेतु प्रतिबद्ध रहेंगे।

ये भी पढ़ें:चिराग की तबीयत बिगड़ी; एयरपोर्ट से लौटे, LJP-R के स्थापना दिवस पर पटना आ रहे थे

बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में साल 2026 में विधासनभा चुनाव होने वाले हैं। चिराग ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर यह संदेश दे दिया कि उनकी पार्टी भी दोनों राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग एनडीए में रहकर ही भाजपा समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। हालांकि, अभी तक सीटों की शेयरिंग आदि पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:कुशवाहा के 3 MLA की एकता से RLM पर अटकलें; टूटे तो राज्यसभा, मंत्री खतरे में!

बता दें कि इस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा-आर ने भाजपा, जदयू समेत अन्य दलों के साथ मिलकर 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बिहार में जीत के बाद अब चिराग की नजर अन्य राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हुई हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Chirag Paswan LJP West Bengal अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।