चिराग पासवान बंगाल और असम में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? राजेश वर्मा को बनाया प्रभारी

संक्षेप: चिराग पासवान ने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम में लोजपा रामविलास का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। चिराग दोनों राज्यों के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) अब अन्य राज्यों में पैर पसारने जा रही है। चिराग की नजर आगामी पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों पर है। चर्चा है कि एलजेपी-आर दोनों ही राज्यों में कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। दोनों राज्यों में चिराग ने एलजेपी-आर का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। बंगाल और असम के आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी खगड़िया से लोकसभा सांसद राजेश वर्मा को दी गई है।

लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मंजूरी के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने इससे संबंधित पत्र जारी किया। पार्टी की ओर से गुरुवार को कहा गया कि यह नियुक्ति संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। लोजपा-आर के पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव प्रभारी बनाए गए राजेश वर्मा ने चिराग पासवान का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि वह उनके मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त करने तथा पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को सुनिशित करने हेतु प्रतिबद्ध रहेंगे।

बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में साल 2026 में विधासनभा चुनाव होने वाले हैं। चिराग ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर यह संदेश दे दिया कि उनकी पार्टी भी दोनों राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग एनडीए में रहकर ही भाजपा समेत अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। हालांकि, अभी तक सीटों की शेयरिंग आदि पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

बता दें कि इस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा-आर ने भाजपा, जदयू समेत अन्य दलों के साथ मिलकर 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बिहार में जीत के बाद अब चिराग की नजर अन्य राज्यों में अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हुई हैं।