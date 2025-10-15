Hindustan Hindi News
LJP R Candidates List: चिराग पासवान की लोजपा-आर की पहली लिस्ट, 4 कैंडिडेट का ऐलान

संक्षेप: Chirag Paswan LJP-R Candidates List: चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास ने विधानसभा चुनाव 2025 में 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 

Wed, 15 Oct 2025 09:08 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
LJP Candidate First List: चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) ने बिहार चुनाव के लिए चार कैंडिडट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए में लोजपा-आर को 29 सीट मिली है जबकि भाजपा एवं जदयू 101-101 और आरएलएम एवं हम 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग की लिस्ट में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, महासचिव संजय पासवान, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय और उनके भांजे सीमांत मृणाल का नाम है। सीमांत धनंजय पासवान के बेटे हैं जिनको कुछ समय पहले नीतीश सरकार ने राज्य एससी आयोग का चेयरमैन बनाया था।

चिराग पासवान की लोजपा-आर को मिली सीट और कैंडिडेट की लिस्ट-

गोविंदगंज - राजू तिवारी

गरखा (सुरक्षित सीट) - सीमांत मृणाल

बखरी (सुरक्षित सीट) - संजय पासवान

ब्रह्मपुर - हुलास पांडे

लोजपा (आर) के को आवंटित सीटों की संख्या 29 में कई सीट जेडीयू या दूसरे दलों की सीटिंग होने की वजह से फंसी हुई है। जैसे ही सीट क्लीयर होंगे, लोजपा की लिस्ट आएगी। उम्मीदवारों की सूची आते ही यह लिस्ट अपडेट हो जाएगाी।