LJP R Candidates List: चिराग पासवान की लोजपा-आर की पहली लिस्ट, 4 कैंडिडेट का ऐलान

LJP Candidate First List: चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर) ने बिहार चुनाव के लिए चार कैंडिडट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एनडीए में लोजपा-आर को 29 सीट मिली है जबकि भाजपा एवं जदयू 101-101 और आरएलएम एवं हम 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग की लिस्ट में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, महासचिव संजय पासवान, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय और उनके भांजे सीमांत मृणाल का नाम है। सीमांत धनंजय पासवान के बेटे हैं जिनको कुछ समय पहले नीतीश सरकार ने राज्य एससी आयोग का चेयरमैन बनाया था।