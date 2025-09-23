एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले लोजपा में कैंडिडेट के नामों पर चर्चा, पैनल बनवा रहे चिराग पासवान

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) संभावित सीटों पर कैंडिडेट के नामों का पैनल बना रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर लोजपा (रामविलास) के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक मंगलवार को हुई। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई।

लोजपा-आर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय ने मंगलवार को कहा कि पार्टी की महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक की गयी। उम्मीदवारों का पैनल बना कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ही उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम निर्णय लेगा।

वहीं, सूत्रों के अनुसार एनडीए में बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। चिराग पासवान की लोजपा-आर 30 सीटों से कम लेने के मूड में नहीं हैं। वह आरा, छपरा, गया, पूर्णिया समेत कई जगहों पर रैलियां कर चुके हैं।

लोजपा-आर के सांसद एवं बिहार प्रभारी अरुण भारती ने दो दिन पहले लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी का 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दिखाकर सीटों की डिमांड की बात कही थी। साथ ही चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक-दो सीटें कम होगी तो चलेगा लेकिन जिताऊ विधानसभाओं पर उनकी नजर है। यानी कि विधानसभा चुनाव में भी स्ट्राइक रेट अच्छा रह सके।