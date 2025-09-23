Chirag Paswan LJPR discusses candidates names ahead of NDA seat sharing to form panel एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले लोजपा में कैंडिडेट के नामों पर चर्चा, पैनल बनवा रहे चिराग पासवान, Bihar Hindi News - Hindustan
एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले लोजपा में कैंडिडेट के नामों पर चर्चा, पैनल बनवा रहे चिराग पासवान

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) संभावित सीटों पर कैंडिडेट के नामों का पैनल बना रही है।  

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाTue, 23 Sep 2025 05:52 PM
बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर लोजपा (रामविलास) के प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक मंगलवार को हुई। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई।

लोजपा-आर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडेय ने मंगलवार को कहा कि पार्टी की महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक की गयी। उम्मीदवारों का पैनल बना कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। केंद्रीय बोर्ड ही उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम निर्णय लेगा।

ये भी पढ़ें:राहुल ने MGB तो चिराग ने NDA में फंसाया बंटवारा? अच्छी-खराब सीटों पर उलझा गठबंधन

वहीं, सूत्रों के अनुसार एनडीए में बिहार चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है। चिराग पासवान की लोजपा-आर 30 सीटों से कम लेने के मूड में नहीं हैं। वह आरा, छपरा, गया, पूर्णिया समेत कई जगहों पर रैलियां कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें:NDA में सीटों का बंटवारा नवरात्र के दौरान होगा, बोले चिराग-सम्मान से समझौता नहीं

लोजपा-आर के सांसद एवं बिहार प्रभारी अरुण भारती ने दो दिन पहले लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी का 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट दिखाकर सीटों की डिमांड की बात कही थी। साथ ही चिराग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक-दो सीटें कम होगी तो चलेगा लेकिन जिताऊ विधानसभाओं पर उनकी नजर है। यानी कि विधानसभा चुनाव में भी स्ट्राइक रेट अच्छा रह सके।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि सीट बंटवारे में सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। उन्होंने नवरात्र के दौरान ही एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने का दावा भी किया।