चिराग पासवान की लोजपा-आर को टेंशन, दो सीटों पर नीतीश और मांझी के बागी निर्दलीय लड़ गए

संक्षेप: बिहार की दो विधानसभा सीटों पर सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हम के बागियों ने चिराग पासवान की लोजपा-आर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को दो सीटों पर सहयोगी दलों के बागियों ने टेंशन दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के बागियों ने लोजपा-आर के उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन कर दिया है। बोधगया सीट से हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी, तो बेगूसराय जिले की साहेबपुर कमाल सीट से जेडीयू के बागी शशिकांत कुमार शशि उर्फ अमर कुमार सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया।

बोधगया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने अपनी पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। नंदलाल ने बुधवार को कहा कि बोधगया सीट एनडीए के हिस्से में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को दी गई है, जिसने वहां से श्यामदेव पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए उन्होंने यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया है। नंदलाल ने कहा कि अब जनता ही उनकी पार्टी है। जीतनराम मांझी की हम उन्हें निकाल दे या रखे, वह जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे।

वहीं, साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट इस बार एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान की लोजपा-आर के पास गई है। इससे यहां पर जेडीयू के टिकट के दावेदार अमर कुमार सिंह बागी हो गए। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। अमर सिंह का कहना है कि उन्हें सीएम नीतीश से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, जेडीयू की सीट लोजपा-आर को दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई।