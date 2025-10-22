Hindustan Hindi News
Chirag Paswan LJP-R tension as Nitish Kumar Jitan Ram Manjhi rebels contest on two seats
चिराग पासवान की लोजपा-आर को टेंशन, दो सीटों पर नीतीश और मांझी के बागी निर्दलीय लड़ गए

संक्षेप: बिहार की दो विधानसभा सीटों पर सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हम के बागियों ने चिराग पासवान की लोजपा-आर के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया है।

Wed, 22 Oct 2025 05:01 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को दो सीटों पर सहयोगी दलों के बागियों ने टेंशन दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के बागियों ने लोजपा-आर के उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन कर दिया है। बोधगया सीट से हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी, तो बेगूसराय जिले की साहेबपुर कमाल सीट से जेडीयू के बागी शशिकांत कुमार शशि उर्फ अमर कुमार सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया।

बोधगया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता इंजीनियर नंदलाल मांझी ने अपनी पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। नंदलाल ने बुधवार को कहा कि बोधगया सीट एनडीए के हिस्से में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को दी गई है, जिसने वहां से श्यामदेव पासवान को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए उन्होंने यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया है। नंदलाल ने कहा कि अब जनता ही उनकी पार्टी है। जीतनराम मांझी की हम उन्हें निकाल दे या रखे, वह जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे।

वहीं, साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट इस बार एनडीए के सीट बंटवारे में चिराग पासवान की लोजपा-आर के पास गई है। इससे यहां पर जेडीयू के टिकट के दावेदार अमर कुमार सिंह बागी हो गए। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। अमर सिंह का कहना है कि उन्हें सीएम नीतीश से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, जेडीयू की सीट लोजपा-आर को दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई।

अमर कुमार सिंह ने 2020 में जेडीयू के टिकट पर साहेबपुर कमाल से चुनाव लड़ा था, लेकिन आरजेडी के सतानंद संबुद्ध उर्फ ललनजी से हार गए थे। अमर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछला चुनाव हारने के बाद से वह क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसके बावजूद यह सीट चिराग की पार्टी को दे दी गई। बता दें कि लोजपा-आर ने साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र विवेक को प्रत्याशी बनाया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
