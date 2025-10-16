Hindustan Hindi News
चिराग की LJP-R के सभी 29 नामों की लिस्ट जारी, सबसे ज्यादा राजपूत और यादव को टिकट

संक्षेप: चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास ने अपने कोटे की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चिराग की पार्टी ने सबसे ज्यादा राजपूत और यादव जाति (5-5) के उम्मीदवारों को टिकट दिया है।

Thu, 16 Oct 2025 07:39 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने पूरी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा-आर के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। चिराग की पार्टी ने फतुहा से रुपा कुमारी, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, बोधगया से श्यामदेव पासवान, रजौली से विमल राजवंशी को टिकट मिला है। महुआ से संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है।

लोजपा-आर से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी ने सबसे ज्यादा राजपूत और यादव जाति के 5-5 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं, पासवान एवं भूमिहार से 4-4, जबकि ब्राह्मण, तेली, पासी, सूढ़ी, रौनियार, कानू, रजवार, धोबी, कुशवाहा, रविदास और मुस्लिम समाज से एक-एक कैंडिडेट उतारा गया है।

चिराग की लोजपा-आर के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट यहां देखें-

  • गोविंदगंज - राजू तिवारी
  • सिमरी बख्तियारपुर - संजय कुमार सिंह
  • दरौली - विष्णु देव पासवान
  • गरखा - सीमांत मृणाल
  • साहेबपुर कमाल - सुरेंद्र कुमार
  • बखरी - संजय कुमार
  • परबत्ता - बाबूलाल शौर्य
  • नाथनगर - मिथुन कुमार
  • पालीगंज - सुनील कुमार
  • ब्रह्मपुर - हुलास पांडे
  • डेहरी - राजीव रंजन सिंह
  • बलरामपुर - संगीता देवी
  • मखदुमपुर - रानी कुमारी
  • ओबरी - प्रकाश चंद्र
  • सुगौली - राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता
  • बेलसंड - अमित कुमार
  • मढ़ौरा - सीमा सिंह
  • शेरघाटी - उदय कुमार सिंह
  • बोधगया- श्यामदेव पासवान
  • रजौली- विमल राजवंशी
  • गोविंदपुर- बिनिता मेहता
  • बोचहा- बेबी कुमारी
  • बख्तियारपुर- अरुण कुमार
  • फतुहा- रूपा कुमारी
  • बहादुरगंज- मो० कलीमुद्दीन
  • महुआ- संजय कुमार सिंह
  • चेनारी- मुरारी प्रसाद गौतम
  • मनेर- जितेंद्र यादव
  • कसबा- नितेश कुमार सिंह

