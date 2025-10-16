चिराग की LJP-R के सभी 29 नामों की लिस्ट जारी, सबसे ज्यादा राजपूत और यादव को टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने पूरी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा-आर के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। चिराग की पार्टी ने फतुहा से रुपा कुमारी, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, बोधगया से श्यामदेव पासवान, रजौली से विमल राजवंशी को टिकट मिला है। महुआ से संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है।