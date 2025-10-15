Hindustan Hindi News
चिराग की लोजपा-आर के 14 कैंडिडेट की लिस्ट जारी; राजू, संजय, हुलास, सीमांत को टिकट

संक्षेप: चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने 14 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी एनडीए में रहकर कुल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अन्य कैंडिडेट के नामों का ऐलान भी जल्द होगा।

Wed, 15 Oct 2025 06:23 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 14 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। लोजपा-आर ने गोविंदगंज से राजू तिवारी, गरखा से सीमांत मृणाल, सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह और ब्रह्मपुर से हुलास पांडेय को टिकट दिया है। लोजपा-आर एनडीए के तहत भाजपा, जदयू, आरएलएम और हम के साथ 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य उम्मीदवारों के नाम भी जल्द जारी होने की संभावना है।

चिराग पासवान की लोजपा-आर ने किसे कहां से टिकट दिया-

  • गोविंदगंज- राजू तिवारी
  • सिमरी बख्तियारपुर- संजय कुमार सिंह
  • दरौली- विष्णु देव पासवान
  • गड़खा- सीमांत मृणाल
  • साहेबपुर कमाल- सुरेंद्र कुमार
  • बखरी- संजय कुमार
  • परबत्ता- बाबूलाल शौर्य
  • नाथनगर- मिथुन कुमार
  • पालीगंज- सुनील कुमार
  • ब्रह्मपुर- हुलास पांडे
  • डेहरी- राजीव रंजन सिंह
  • बलरामपुर- संगीता देवी
  • मखदुमपुर- रानी कुमारी
  • ओबरा- प्रकाश चंद्र

बता दें कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा तीन दिन पहले ही हो गई थी। मगर कौन-किस सीट पर लड़ेगा, इस पर पेच फंसा हुआ था। बंटवारे में चिराग की पार्टी को 29 सीटें मिलीं, लेकिन लोजपा-आर ने अपने सहयोगी दलों की कुछ सीटों पर दावा किया हुआ था। इस कारण, गठबंधन में थोड़ी असहजता की स्थिति नजर आई। इसकी झलक केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोरचा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से नजर आई।

अब लोजपा-आर ने 29 में से 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अन्य सीटों पर भी पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। बुधवार देर रात तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है।

एनडीए में हुए सीट बंटवारे के अनुसार बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से भाजपा-जदयू 101-101, लोजपा-आर 29, जीतनराम मांझी की हम एवं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।