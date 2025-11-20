Hindustan Hindi News
नीतीश के शपथ के दिन चिराग पासवान 'शेर' वाला पोस्टर, NDA के होर्डिंग्स से पटा पटना

संक्षेप: Nitish Kumar Oath: इन पोस्टरों में एक पोस्टर की खास तौर से चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के शपथ के दिन पटना में नजर आए इस पोस्टर में चिराग पासवान और 'शेर' की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का शेर बताया गया है।

Thu, 20 Nov 2025 10:42 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Nitish Kumar Oath: पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जश्न जैसा माहौल है। पटना की सड़कों पर लोग पैदल चल रहे हैं और किसी तरह गांधी मैदान तक पहुंचने की कोशिश में हैं। पटना में वीवीआईपी मूवमेंट भी बढ़ा हुआ है। गांधी मैदान के अलग-अलग गेटों पर लग कतार लगाकर अंदर जाने की कोशिश में हैं। इस बीच पटना में पोस्टरों का भी अंबार लगा हुआ है। NDA के कई पोस्टरों से पटना पूरी तरह पटा हुआ है। इन पोस्टरों में एक पोस्टर की खास तौर से चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार के शपथ के दिन पटना में नजर आए इस पोस्टर में चिराग पासवान और 'शेर' की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का शेर बताया गया है।

इस पोस्टर में जहां चिराग पासवान को बिहार का शेर बताया गया है तो वहीं पोस्टर में एलजेपी (रामविलास) पार्टी के सांसद अरुण भारती की भी तस्वीर है। इस पोस्टर में स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी तस्वीर है। पोस्टर में सबसे नीचे निदेशक के तौर पर वेद प्रकाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष, युवा लोजपा (आर) का जिक्र है। गांधी मैदान जाने वाले रास्तों में एनडीए के कई अन्य पोस्टर भी लगाए गए हैं। एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है तथा इसपर लिखा गया है., अब बनेगा विकसित बिहार।' इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं के फोटो वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं।

आपको बता दें कि जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सूत्रों के अनुसार, उनके साथ 19 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। नीतीश कुमार (74) पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, उनकी सरकार आठ दिनों के भीतर गिर गई थी। उनका दूसरा कार्यकाल 2005 में शुरू हुआ और उसके बाद से 2014 तक वे लगातार राज्य की कमान संभालते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन कुछ समय बाद फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

नीतीश कुमार ने आखिरी बार जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी की थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
