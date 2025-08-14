तेजस्वी यादव के राघोपुर के लिए चिराग पासवान का नीतीश को लेटर, कर दी यह मांग

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राघोपुर क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विधायक हैं। यह विधानसभा चिराग के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इसमें उन्होने वैशाली जिले के राघोपुर को बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित करने की मांग की है। राघोपुर चिराग के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही यहां से बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव विधायक भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी के राघोपुर क्षेत्र के लिए चिराग द्वारा नीतीश को पत्र लिखे जाने से सियासी पारा गर्म है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को यह पत्र गुरुवार को लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि इस समय राघोपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की विभीषिका से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। गंडक एवं अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण यहां की सड़क संपर्क व्यवस्था, कृषि कार्य और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन स्थिति गंभीर है। इसे देखते हुए बहुत जरूरी है कि राघोपुर को शीघ्र ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि सरकार एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से प्रभावित परिवारों को अधिकतम सहायता और राहत सामग्री शीघ्र प्रदान कराई जा सके। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है।