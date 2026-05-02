दर्द नहीं समझ सकते, तो नमक भी मत छिड़को; जीतनराम मांझी को चिराग पासवान ने दे दी नसीहत
दिल्ली में बिहारी लड़के की हत्या पर जीतनराम मांझी के बयान की सहयोगी चिराग पासवान ने निंदा की है। चिराग ने मांझी को नसीहत दे दी। मांझी ने कहा था कि मार दिया तो मार दिया, कौन बड़ी बात है।
दिल्ली में बिहारी लड़के की हत्या पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के 'मार दिया तो मार दिया' वाले बयान से सियासी पारा गर्माया हुआ है। अब नरेंद्र मोदी कैबिनेट में उनके सहयोगी एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने भी मांझी के बयान की निंदा की है। चिराग ने मांझी को नसीहत दी है कि अगर वह पीड़ित परिवार का दर्द नहीं समझ सकते, तो उस पर नमक भी नहीं छिड़कना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "जीतनराम मांझी मेरे सहयोगी हैं। सम्मानित हैं, बड़े-बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं। लेकिन इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। एक बिहारी ही नहीं, देश के किसी भी व्यक्ति की हत्या की जाए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, या राज्य का हो। आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है, तो उस पर नमक छिड़कने का भी अधिकार नहीं है।"
चिराग ने कहा कि मेरी इस बात का राजनीतिक रंग भी दिया जाएगा। कहा जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार आ गई है। मगर वह ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज वह मांझी के बयान का समर्थन या बचाव करेंगे, तो पीड़ित परिवार से कभी आंख नहीं मिला पाएंगे।
दिल्ली में पुलिस वाले ने बिहारी लड़के की हत्या
पिछले सप्ताह दिनों दिल्ली के द्वारका इलाके में एक पुलिसकर्मी ने बिहार के खगड़िया निवासी पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी में पांडव का एक दोस्त भी घायल हुआ था। दोनों रात में एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। बताया गया कि पांडव कुमार दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करता था। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। गोली चलाने वाला आरोपी दिल्ली पुलिस का कॉन्स्टेबल था। इस मामले पर सियासत चरम पर है।
मांझी ने क्या कहा?
बीते 28 अप्रैल को जब हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी से इस घटना पर सवाल किया गया, तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दे दिया। मांझी ने कहा, "ये कौन बड़ी बात है, मार दिया तो मार दिया। मारा गया पुलिस की गोली से तो कोई बात होगी। इसकी जांच होगी। अगर मारने वाला गलत होगा तो उस पर कार्रवाई होगी।" मांझी के इस बयान पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। अब सहयोगी चिराग पासवान भी उन पर निशाना साधने लग गए हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।