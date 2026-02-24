Hindustan Hindi News
चौकीदारों पर लाठीचार्ज से गर्म हुए चिराग पासवान, नीतीश और सम्राट की बढ़ा दी चिंता

Feb 24, 2026 07:28 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, पटना
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदार-दफादर पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर दी है।

चौकीदारों पर लाठीचार्ज से गर्म हुए चिराग पासवान, नीतीश और सम्राट की बढ़ा दी चिंता

बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदार-दफादारों पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गर्मा गया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान भी भड़क गए हैं। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा दी है। लोजपा-आर के प्रमुख ने चौकीदारों पर पुलिस के लाठीचार्ज को निंदनीय बताया। साथ ही इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग कर दी है। इससे सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के अंदर सियासी खलबली मच गई है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चौकीदार-दफादार की मांगें जायज हैं। उन पर जो लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चौकीदार गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी आवाज को बल प्रयोग कर दबाना किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं है।

चिराग ने कहा कि इस संबंध में उनकी पार्टी लोजपा-आर गंभीर है। साथ ही, जमुई सांसद एवं पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेगा। इसमें चौकीदारों की मांग के समाधान, सेवा संबंधी समस्याओं के स्थायी निराकरण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को रखा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद भी इस संबंध में सीएम नीतीश से मिलकर चौकीदार-दफादार की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करेंगे। साथ ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी।

ये भी पढ़ें:चिराग के विधायक ने कहा- शव जलाने से प्रदूषण होता है, बरस पड़े NDA के मंत्री

चिराग ने अपनी ही सरकार को आंख दिखाते हुए कहा कि सुधार के नाम पर सालों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका और गरिमा से समझौता मंजूर नहीं है। गांवों की सुरक्षा करने वालों का सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बता दें कि मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों से आए चौकीदार-दफदार सोमवार को पटना में विधानसभा मार्च के लिए जुटे। गांधी मैदान से मार्च शुरू होने के बाद जेपी गोलंबर के पास पुलिस मे बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ डाकबंगला से नेहरू पथ की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ दिया।

ये भी पढ़ें:रीना पासवान की दावेदारी से चिराग का इनकार, कुशवाहा के राज्यसभा का रास्ता साफ?

850 प्रदर्शनकारियों पर केस

लाठीचार्ज में एक दफादार को सिर में चोट लगी, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। पुलिस ने मौके से 30 लोगों को हिरासत में लिया और 850 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

विधानसभा में भी हंगामा

मंगलवार को बिहार विधानसभा में लाठीचार्ज का मुद्दा गूंजा। आरजेडी की ओर से सदन में लाठीचार्ज की निंदा की और चौकीदार-दफादार की मांग को जायज ठहराया। विपक्ष के विधायकों ने सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भड़क गए।

ये भी पढ़ें:ये कोई तरीका है...बेमतलब का बात मत करिए; भाई वीरेंद्र और सीएम नीतीश में नोंकझोंक
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

