चौकीदारों पर लाठीचार्ज से गर्म हुए चिराग पासवान, नीतीश और सम्राट की बढ़ा दी चिंता

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदार-दफादर पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर दी है।

बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदार-दफादारों पर हुए लाठीचार्ज से सियासी पारा गर्मा गया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान भी भड़क गए हैं। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा दी है। लोजपा-आर के प्रमुख ने चौकीदारों पर पुलिस के लाठीचार्ज को निंदनीय बताया। साथ ही इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग कर दी है। इससे सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के अंदर सियासी खलबली मच गई है।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चौकीदार-दफादार की मांगें जायज हैं। उन पर जो लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि चौकीदार गांवों की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी आवाज को बल प्रयोग कर दबाना किसी भी तरह से संवेदनशील नहीं है।

चिराग ने कहा कि इस संबंध में उनकी पार्टी लोजपा-आर गंभीर है। साथ ही, जमुई सांसद एवं पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेगा। इसमें चौकीदारों की मांग के समाधान, सेवा संबंधी समस्याओं के स्थायी निराकरण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को रखा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे खुद भी इस संबंध में सीएम नीतीश से मिलकर चौकीदार-दफादार की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करेंगे। साथ ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी।

चिराग ने अपनी ही सरकार को आंख दिखाते हुए कहा कि सुधार के नाम पर सालों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका और गरिमा से समझौता मंजूर नहीं है। गांवों की सुरक्षा करने वालों का सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बता दें कि मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों से आए चौकीदार-दफदार सोमवार को पटना में विधानसभा मार्च के लिए जुटे। गांधी मैदान से मार्च शुरू होने के बाद जेपी गोलंबर के पास पुलिस मे बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ डाकबंगला से नेहरू पथ की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ दिया।

850 प्रदर्शनकारियों पर केस लाठीचार्ज में एक दफादार को सिर में चोट लगी, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। पुलिस ने मौके से 30 लोगों को हिरासत में लिया और 850 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।