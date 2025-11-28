Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChirag Paswan health deteriorates; he returned from Delhi airport was coming to Patna for the foundation day of LJPR
चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ी; एयरपोर्ट से लौटे, LJP-R के स्थापना दिवस पर पटना आ रहे थे

चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ी; एयरपोर्ट से लौटे, LJP-R के स्थापना दिवस पर पटना आ रहे थे

संक्षेप:

लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तबीयत खराब होने के चलते पटना में पार्टी के स्थापना दिवस में शामिल नहीं पाए। वे दिल्ली एयरपोर्ट से वापस आवास लौट गए। फिर ऑनलाइन दिल्ली से एलजेपी-आर की स्थापना के रजत दिवस समारोह को संबोधित किया।

Fri, 28 Nov 2025 02:35 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

लोजपा रामविलास के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से पटना आने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन तबियत खराब होने के कारण वापस आवास पर लौट गए। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने इसकी जानकारी दी। चिराग पासवान ने दिल्ली से ही ऑनलाइन लोजपा स्थापना के रजत दिवस समारोह को संबोधित किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चिराग ने कहा कि हमें आने संकल्प पत्र को जमीन पर उतारना है। संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी 19 विधायक जनता की समस्या के समाधान में जुटेंगे।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) का स्थापना दिवस समारोह आज (28 नवंबर) को मनाया जा रहा है। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम चल रहा है। जिसें पार्टी के सभी सांसद, विधायक, संगठन पदाधिकारी समेत पार्टी नेता शामिल हुए हैं। हांलांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली से ऑनलाइन कार्यक्रम को जुड़े और पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया।

ये भी पढ़ें:संजय पासवान ने संभाला गन्ना मंत्रालय; बोले- बंद चीनी मिलें खुलवाना प्राथमिकता
ये भी पढ़ें:चिराग भी बिहार यात्रा करेंगे, खरमास के बाद टूर, अरुण भारती बनाएंगे नई दलित सेना

2024 लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी लोजपा-आर का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी के रूप में 29 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती। वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी के 5 सांसद लोकसभा पहुंचे।