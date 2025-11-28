चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ी; एयरपोर्ट से लौटे, LJP-R के स्थापना दिवस पर पटना आ रहे थे

संक्षेप: लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तबीयत खराब होने के चलते पटना में पार्टी के स्थापना दिवस में शामिल नहीं पाए। वे दिल्ली एयरपोर्ट से वापस आवास लौट गए। फिर ऑनलाइन दिल्ली से एलजेपी-आर की स्थापना के रजत दिवस समारोह को संबोधित किया।

लोजपा रामविलास के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से पटना आने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन तबियत खराब होने के कारण वापस आवास पर लौट गए। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने इसकी जानकारी दी। चिराग पासवान ने दिल्ली से ही ऑनलाइन लोजपा स्थापना के रजत दिवस समारोह को संबोधित किया।

चिराग ने कहा कि हमें आने संकल्प पत्र को जमीन पर उतारना है। संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी 19 विधायक जनता की समस्या के समाधान में जुटेंगे।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) का स्थापना दिवस समारोह आज (28 नवंबर) को मनाया जा रहा है। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम चल रहा है। जिसें पार्टी के सभी सांसद, विधायक, संगठन पदाधिकारी समेत पार्टी नेता शामिल हुए हैं। हांलांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली से ऑनलाइन कार्यक्रम को जुड़े और पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया।