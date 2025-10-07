चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती को सौंपी बिहार चुनाव की कमान, LJP-R के चुनाव प्रभारी नियुक्त

लोजपा-आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इस संबंध में पार्टी की ओर से पत्र जारी किया गया है।

बिहार चुनाव के मद्देनजर लोजपा-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीजा अरुण भारती को पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी बनाया है। इसको लेकर पार्टी की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के आदेशानुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनवाों के लिए अरुण भारती, सांसद को चुनाव प्रभारी और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

पत्र में आगे लिखा है कि इसी के साथ पार्टी के चुनाव और अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए बनाए गए प्रभारियों की सूची संबंधी परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इस फैसले के बाद अब लोजपा-आर की चुनावी गतिविधियों, प्रत्याशियों के चुनाव संबंधी फैसले अरुण भारती और राजू तिवारी की सहमति से होंगे।